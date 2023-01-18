Тройня в этом регионе родилась впервые. Новорожденных родители назвали Николай, Евгений и Виолетта. Теперь в семье мендыкаринцев Петровых 7 детей.

8 января ночью у жительницы п. Харьковский Алены ПЕТРОВОЙ начались преждевременные роды. Срок беременности 34 недели. От испуга, не вызывая скорую, на личном авто друга Петровы поехали в райцентр.

- Персонал, конечно, удивился, когда в приемном покое мужчина крикнул: "Принимайте. Рожает. Тройня", - рассказывает главный врач мендыкаринской ЦРБ Рудава ЖАКИНА. - Бригада оперативно приступила к работе. Роды преждевременные, самостоятельные. Приняли акушер-гинеколог Лайла Сарбасова совместно с педиатром-неонатологом Кристиной Кобийчук, акушерами Русланом Корганбаевым, Натальей Шепель и Еленой Курбановой.

В 6 часов утра на свет появились два мальчика (вес 2 070 г и 1 860 г) и одна девочка (1 680 г). Новорожденные, после оценки состояния и проведения необходимых процедур и манипуляций, сразу были помещены в кювезы для выхаживания. А после стабилизации состояния, спустя сутки, районные врачи по линии санавиации передали малышей на долечивание в Костанай в Перинатальный центр областной больницы. Мальчиков сразу разместили в отделение, девочка провела двое суток в реанимации.

- Я была сначала в истерике, когда детей отправили в Костанай, а я ещё оставалась под наблюдением врачей в Мендыкаре. Но мне все объяснили, успокоили, убедили, что так нужно, - делится Алёна, не скрывая слез. - Но, конечно, успокоилась, только когда уже тут взяла их на руки. Когда объяснили, что с ними и что делать дальше. Сейчас я уверена - все у нас будет хорошо. Спасибо докторам, акушерам, медсестрам и в Мендыкаре, и тут в областной больнице. Спасибо за детей, за жизнь. Понимаю, что был риск.

Многодетная мама очень оптимистична:

- Мы, конечно, все в семье рады. Дети ждут малышей дома. Старший сын взрослый, уехал, живёт отдельно. Остальные с нами. Будут помогать. Подруга моя тоже поможет. Справимся! Слава богу, дом свой есть. Две комнаты, но свой. Тёплый очень - детвора в трусиках ходит. Хозяйства нет, но разведем. Уже кролика купили. Огород есть. Правда, яблоня одна всего. Но муж всегда фрукты детям покупает. И свои будут обязательно. Вот вес наберём и домой!

По словам заведующего детским отделением перинатального центра областной больницы Игоря БОЙКО, у детей наблюдается положительная динамика, набирают вес, получают необходимую терапию.

- Они должны окрепнуть, особенно девочка. Тогда будем думать о выписке, - рассказал доктор.

Фото пресс-службы управления здравоохранения