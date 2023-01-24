О попытке рудненского перевозчика ТОО "Рудныйавтотранс" оспорить итоги конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов "НГ" писала неделю назад. После визита руководителя фирмы Ботагоз Бопатаевой к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову базы всех перевозчиков осмотрела комиссия во главе с руководителем управления пассажирского транспорта Олжасом НУРГАЛИЕВЫМ. Итоги осмотра удалось выяснить только после двух запросов в ведомство.

В первом Олжас Нургалиев сообщил: согласно п. 148 "Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом", организатором конкурса является местный исполнительный орган, который формирует лоты. По этим же правилам разыгрывать могут как отдельный маршрут, так и несколько маршрутов одним лотом. Так в управлении объясняли нововведение этого года - распределение всех рудненских маршрутов на 25 лотов, что Бопатаева считает неправомерным и неправильным.

- В случае несогласия перевозчика результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке, - пояснил Нургалиев. - 12 января под моим руководством совместно с представителями государственных органов, НПП «Атамекен» был произведен выезд в Рудный. Были осмотрены производственные базы ТОО «Рудныйавтотранс», ИП Алдажуманов, ТОО «ТрансАвтоАзия», ТОО «ТрансЭкспрессСервис». У перечисленных перевозчиков имеются производственные базы, а также правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на базы. Давать правовую оценку правомерности проведения конкурса могут компетентные государственные органы. По итогам поездки будут даны рекомендации отделу ЖКХ Рудного по вопросам организации конкурса.

Какие именно рекомендации дали рудненским чиновникам, Нургалиев не уточнил. Поэтому "НГ" направила в управление второй запрос. На него ответил и. о. руководителя Булат СЕЙДАХМЕТОВ. По его данным, рудненскому отделу ЖКХ рекомендовали "конкурсы проводить в строгом соответствии требованиям приказа и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 349". Он также прокоментировал претензии Бопатаевой по подсчету баллов во время конкурса - руководитель "Рудныйавтотранс" настаивала, что комиссия провела конкурс с нарушениями, подтверждая свои слова предписанием прокуратуры.

- Производственные базы перевозчиков Рудного были осмотрены, - повторил Сейдахметов. - Однако, согласно Правилам, для организации проверки достоверности представленных участниками конкурса данных с выездом на место организуется предконкурсная комиссия из представителей местных исполнительных органов, органов транспортного контроля, не входящих в состав конкурсной комиссии. Они проверяют достоверность прилагаемых документов, а также возможность хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного состава на производственно-технической базе, указанной в конкурсных предложениях. По итогам проверки комиссия составляет справку. Из чего следует, что замечания к оснащению или организации производственных баз имеет право делать предконкурсная комиссия. Данная комиссия рудненским отделом ЖКХ создана и при проведении конкурсов проводила соответствующую работу.

Получается, что проверять претензии Бопатаевой должны те же чиновники, на которых она жалуется. Можно предположить, что этот вопрос будет решаться в суде.