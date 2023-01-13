ТОО «Рудныйавтотранс» с 12 января прекратило обслуживание трех городских маршрутов. В письме перевозчика отделу ЖКХ указано - причиной стали недобросовестная конкуренция среди перевозчиков, отсутствие подвижного состава, дефицит автобусов и водителей.

Утром 12 января учредительница ТОО Ботагоз БОПАТАЕВА пришла на личный прием к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову, а уже вечером на базы всех рудненских перевозчиков приехала специальная комиссия во главе с руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжасом Нургалиевым.

«Рудныйавтотранс» пока продолжает обслуживать два маршрута: №№ 10 и 29. А вот автобусы №№ 6, 8 и 8 "А", которые в том числе доставляют на работу сотрудников ССГПО, выходить на линию перестали.

Проблема, как утверждает Бопатаева, кроется в возможных нарушениях при проведении конкурса на обслуживание городских маршрутов.

В августе 2022-го на выездном брифинге для журналистов представители акимата Рудного доказывали, что улучшить качество услуг перевозчиков можно через создание конкуренции. По инициативе конкурсной комиссии лоты конкурса разделили по принципу «1 лот - 1 маршрут». По мнению чиновников, такой подход помог выйти на рынок маленьким компаниям, которые ранее не могли конкурировать с ТОО «Рудныйавтотранс».

- Тендер проводился неправильно и с нарушениями, - считает Бопатаева. - Изначально было 5 лотов, потом стало 25. А на каком основании? В этих лотах много маршрутов, которые работают только утром и вечером. Кто на них выйдет?

Директор ТОО «Рудныйавтотранс» Султанбек ЕРМУХАНОВ добавляет - к нему пришли 5 владельцев автобусов, которые раньше работали с ТОО по договору, и сказали: "Тяжело работать, нет доходов".

Недобросовестная конкуренция, по мнению Бопатаевой, заключается в том, что комиссия необоснованно поставила больше баллов другим перевозчикам, занизив показатели у «Рудныйавтотранс». Она ссылается на предписание прокуратуры Рудного, которая выявила нарушения.

"По результатам анализа установлено, что при оформлении конкурса из шкалы оценок исключен один из пунктов, - пишет в ответе на жалобу Бопатаевой прокурор Рудного Акбар АБДИЛЬДИН. - Также имеющиеся примечания к приложению 6 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом отнесены к пунктам 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 шкалы оценок, тогда как оно должно учитываться только в первом пункте «срок эксплуатации автобусов». При подведении итогов производились перерасчеты баллов, что не предусмотрено правилами. При рассмотрении заявок конкурсной комиссией не было учтено, что у ИП «Алдажуманов Е.Е.» в производственном корпусе находятся ремонтные участки, складские помещения, автостоянка, теплые боксы-гаражи. При этом согласно правил в зоне хранения автобусов не допускается проведения ремонтных работ и техобслуживания. По результатам анализа в акимат Рудного подготовлено представление".

Бопатаева показывает документы, согласно которым «Рудныйавтотранс» набрал 34,8 балла, а конкурирующий ИП - 34 балла, но ТОО конкурс проиграло.

- Мы хотим, чтобы итоги первого тендера были признаны недействительным, чтобы провести новый тендер по всем правилам, - говорит Бопатаева. - Акимат на нарушения просто не реагирует. Мы бы могли обратиться в суд, оспорить итоги конкурса и выиграть его. Мы же говорим: "Сделали ошибки, устраните их".

Областная комиссия первым делом приехала на базу ТОО «Рудныйавтотранс». Помимо Олжаса Нургалиева, базу осматривали заместитель акима Рудного Денис Петрухно и руководитель городского отдела ЖКХ Юрий ИТЕМГЕНОВ.

- По трем маршрутам, которые бросило ТОО «Рудныйавтотранс», не был проведен конкурс. Маршрут № 29 сейчас обслуживается по временному договору, его мы выставили на конкурс, - пояснил "НГ" Итемгенов. - Мы получили письмо о прекращении обслуживания, собирали комиссию. Эти маршруты шли на комбинат и микрорайон ФЗО. Уже поступали жалобы от людей на эти маршруты и движение автобусов. В воскресенье, 8 января, был срыв во время мороза, ночная смена не могла уехать на работу. Мы звонили другим перевозчикам, чтобы автобусы с других маршрутов помогли довезти людей, так как комбинат не может останавливаться.

Руководитель рудненского отдела ЖКХ пока не смог прокомментировать представление прокуратуры о нарушениях при проведении тендера.

- Мы дали прокуратуре ответ. В настоящее время у нас идут судебные разбирательства, - отметил Итемгенов. - Суд установит, кто прав. Но могу сказать, что конкурсная комиссия не усматривает нарушений в проведении тендера на обслуживание городских автобусов. В суде мы пока разбираемся конкретно по маршруту № 4. По первому конкурсу были разыграны только несколько лотов: №№ 1, 4 и 14. А остальные маршруты собрали только по одной заявке, поэтому конкурс по ним не состоялся. По второму конкурсу мы разыграли еще несколько маршрутов. Сейчас у нас остается неразыгранными 9 маршрутов. По ним мы проводим новый, третий конкурс.

Корреспонденту «НГ» не удалось вместе с комиссией осмотреть базы других перевозчиков, так как нас не пустили на территорию частной собственности. Олжас Нургалиев обещал ответить на вопросы «НГ», но только после письменного запроса.

Фото Георгия ГОВОРОВА