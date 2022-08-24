В акимате Рудного решили заняться вплотную пассажирскими перевозками в городских автобусах. На прошлой неделе чиновники доказывали на общественном совете города как необходима система электронной оплаты проезда. А на этой, 22 августа, провели выездной брифинг для журналистов, суть которого сводилась к следующему: правила конкурса на обслуживание городских маршрутов будут скорректированы, это поможет создать конкуренцию, что приведет к улучшению качества предоставляемых услуг.

Сейчас практически все маршруты в городе обслуживает ТОО "Рудныйавтотранс".

- Это конкурентный рынок, у нас есть организации, которые могут вместе с "Рудныйавтотранс" участвовать в конкурсе, - пояснил заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар ЕСКАТОВ. - Они имеют свои автобусы, свои базы для их обслуживания. Мы создали все условия для честной борьбы в этом конкурсе. Аналогичный конкурс в последний раз проводили 5 лет назад, в котором лоты были разбиты по 5 маршрутам. На каждый маршрут требовалось выставить определенное количество транспорта с учетом резерва. Это ограничивало возможности небольших предприятий. Им просто не хватало раньше автобусов для участия в конкурсе и они оказывали ТОО "Рудныйавтотранс" услуги по аренде или совместной деятельности. По инициативе конкурсной комиссии, в которую входит Ассоциация пассажирских перевозчиков, мы разделили лоты по принципу 1 лот = 1 маршрут. Всего таких 25.

Корреспондент "НГ" напомнил заместителю акима о том, что это уже не первая попытка чиновников создать конкурентный рынок, как альтернативу для проблемных монополистов. В сфере вывоза мусора появление второй фирмы, например, привело к дополнительным проблемам. И спросил - есть ли вероятность опасения повторения такой ситуации в сфере общественного транспорта.

- Я эти страхи не разделяю, потому что конкуренция предусмотрена по закону, - ответил Ескатов. - Если конкурент пришел на рынок и рынок сам не смог себя обеспечить по разным причинам, то в любом случае здоровая конкуренция - это тут путь, которым мы будем идти. Действовать вне рамок конкуренции мы не можем, потому что это требование законодательства Казахстана. Конкурс на право обслуживания городских маршрутов начнется в ближайшие недели. В среднем на весь процесс уйдет примерно полтора месяца.

Журналистам показали двух потенциальных перевозчиков. Чиновники отмечают, что эти предприниматели будут претендовать и на маршруты № 13 и № 14., которые ранее были де-факто неработающими.

В ТОО "Транс Авто Азия" сейчас работают с компанией ERG, а также предоставляли услуги для бюджетных организаций. По словам исполнительного директора Олега НАСИБУЛЛИНА, офирма готова выпустить на линии около 30 автобусов.

- С отделом ЖКХ У нас пока нет договоров, но я надеюсь, что они скоро появятся, - отметил Насибуллин. - Мы хотим взять на себя 5-6 маршрутов. По каждому лоту готовы соблюсти требования по колличеству автобусов. Все маршруты рентабельны, просто нужно приложить руки и голову. Мы систему GPS и ремни безопасности установили на свои автобусы за свой счет, так почему же мы не сможем установить туда систему электронной оплаты?

Индивидуальный предприниматель Айткуль АЛДАЖУМАНОВА обслуживала раньше и теперь планирует вновь побороться за маршрут № 14. Она готова выставить на несколько лотов около 15 автобусов.

- Я 14 маршрут обкатывала примерно полгода, работала со всеми, чтобы на каждой остановке был график движения, чтобы сами павильоны выглядели цивилизованно, - говорит Алдажуманова. - После того все хотели взять этот маршрут, он считался хорошим. Мы готовим наши автобусы к новым реалиям. Один автобус сейчас стоит в гараже, так как мы готовим его к покраске, до 4 сентября он будет готов. Его мой сын готовит. Сейчас мы работаем на 8 маршрутах по договору с ТОО "Рудныйавтотранс" о совместной деятельности.

Учредитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз БОПАТАЕВА, комментируя «НГ» инициативу акимата, отметила, что власти не учитывают специфику пассажирских перевозок в Рудном.

- Раньше объединяли маршруты не просто так, а чтобы в одном лоте перевозчик на себя брал один промышленный и один городской маршрут, - объяснила Бопатаева. - Потому что утром наш водитель вез рабочих на фабрику, а назад ехал порожняком. И до вечера особо маршрут не наполнялся. Кто будет оплачивать простой? Поэтому он спокойно отвозил рабочих и после ездил по основным городским маршрутам. Таким образом в одном лоте также соединяли рентабельные и нерентабельные маршруты. Кто пойдет на эти маршруты? Это будет вина акимата, если конкурс не состоится. Мы вообще в шоке от инициативы. Я пока не могу сказать, как именно мы будем участвовать в конкурсе. Мы из 25 маршрутов будем брать рентабельные лоты. А кто будет обслуживать остальные? У нас уже 2 года не проводят конкурс. То ставили 6 лотов, теперь лоббируют другие интересы. Я так понимаю, что нас просто хотят выдавить с рынка, но сделать это тяжело.

Бопатаева добавляет, что проблемы с маршрутами №№ 13 и 14 появились во время пандемии, когда поток школьников уменьшился из-за карантина. При этом, по словам учредителя ТОО «Рудныйавтотранс», акимат раньше не помогал субсидиями ни на убыточных маршрутах, ни на маршрутах, пострадавших от пандемии.

В акимате Рудного ожидают, что в скором времени в городе будут работать 6 перевозчиков вместо одного. При этом власти не собираются от идеи внедрить дифферинцированный тариф и систему электронной оплаты проезда, ведь без этого, по словам чиновников, перевозчики станут банкротами.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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