Вопрос о внедрении в рудненских автобусах дифференцированного тарифа на проезд обсуждали на заседании городского общественного совета 11 августа. Акимат предлагает сделать систему, как в Костанае: безналичный проезд по 100 тенге, наличными - по 150.

Фото из архива "НГ"

Планируют, что у рудничан будет свой переходный период, когда новую систему уже внедрят, но платить еще можно по-старому. Правда, срок небольшой - всего месяц.

- Внедрение электронной оплаты позволит обеспечить для пассажиров максимально удобный сервис оплаты проезда, а для перевозчика повысить собираемость платы на 30% и более, - аргументировал руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ. - А для местного исполнительного органа обеспечит прозрачность пассажиропотока. Для ускоренного внедрения технологий государство берет на себя роль инвестора. На данный момент ситуация с пассажирскими перевозками в Рудном крайне тяжелая, единственный перевозчик на грани банкротства! Без господдержки и субсидий существовать, как отрасль, не может. Внедрение электронной оплаты позволит акимату законно выделять субсидии перевозчику.

Чиновники, входящие в состав общественного совета, отмечали: если сейчас не ввести новую систему оплаты, то уже совсем скоро весь Рудный рискует остаться без автобусов. Либо нужно тратить на субсидии по расчетам перевозчика весь бюджет города, отказавшись от благоустройства и ремонта дорог.

Внедрением новой системы будет заниматься та же компания, что сейчас работает в Костанае - ТОО «AlemPay». Она так же готова обеспечить несколько способов оплаты, включая банковские и социальные карты, QR-коды и SMS.

Оркен Каскатай считает, что тариф по безналу нужно снизить до 90 тенге

Однако у членов совета возникло несколько вопросов к организаторам реформы. Суть их спора сводится к следующему: перевозчик настаивал на том, что новая система оплаты обеспечит прозрачность сбора денег за проезд, а член совета Оркен КАСКАТАЙ доказывал, что нужно мотивировать жителей переходить к новой системы с помощью снижения тарифа по электронной оплате до 80-90 тенге.

- Государство будет субсидировать перевозчика, так как по расчетам, которые предоставил перевозчик, у нас средний тариф по городу в Рудном составляет 817 тенге, - заявил Итемгенов.

- Не совсем понял, - парировал Каскатай. - Есть утвержденный тариф в 100 тенге, который мы и так недавно подняли в начале мае. Сейчас, по сути, мы снова увеличиваем тариф для населения до 150 тенге? Какой все-таки средневзвешенный тариф получается, какой расчет? Как вы высчитали 100 и 150 тенге? Кто-то может пользоваться новой системой, а у кого-то нет сотового телефона или банковской карты - что ему тогда делать? Для него тариф вырастет на 50 тенге. Мы же общественный совет, вот мы и спрашиваем вас про интересы как можно больших слоев населения. Понятно, что к каждому мы не можем подойти индивидуально. Я считаю, чтобы делать какие-то выводы, мы должны точно знать, какой у нас средневзвешенный тариф.

Члены общественного совета высказывали претензии к работе перевозчика: в Рудном за 20 лет почти не обновляли автопарк, а на некоторых маршрутах, например, № 14 и № 13, горожане давно не видели автобусов. По данным акимата, на все городские маршруты нужно 106 автобусов. Но есть ли они в собственности у перевозчика - большой вопрос, на который представитель ТОО отвечать совету без письменного запроса отказался. Обновление автопарка обещают после того, как введут новый тариф и электронную оплату, но пока этот момент остается на уровне честного слова чиновников и перевозчика.

Султанбек Ермуханов: «Наши расчеты признали достоверными»

- Мы подавали свои расчеты на основе усредненных данных и среднестатистических норм, представленных нашим ТОО по тем маршрутам, что мы обслуживаем, - пояснил директор ТОО «Рудныйавтотранс» Султанбек ЕРМУХАНОВ. - Наши расчеты рассматривали и признали достоверными. Маршруты, которые мы обслуживаем, признаны социально значимыми. Из чего следует, что эти маршруты должны субсидироваться. Дифтариф нужен, чтобы стоимость проезда не составляла 817 тенге. Вы посмотрите на Костанай - там через 2 года уже есть изменения и люди активно пользуются новой системой, появились новые 50 единиц транспорта. Это уже плюс! Но если мы сегодня не придем к соглашению, то перевозчик разорится. Поэтому я предлагаю ввести дифтариф. Конечно, стоит увеличить срок переходного периода до трех месяцев.

Члены общественного совета переживали, не вызовет ли внедрение дифтарифа недовольства у водителей автобусов. Ведь реформа наверняка негативно отразится на их заработке. Директор ТОО «Рудныйавтотранс» заверил - оклады у водителей достойные, около 300 000 тенге, а сам коллектив за 20 лет сплотился вокруг предприятия.

Члены совета проголосовали за то, чтобы отложить слушания по дифтарифу

Больше часа члены совета, перевозчик и представитель ТОО «AlemPay» обсуждали внедрение электронной системы, но прийти к единому мнению не смогли. Чиновники отметили, что с принятием дифтарифа есть возможность снизить стоимость электронной оплаты до 90 тенге. Но так как, по мнению членов общественного совета, для принятия решения нужно уточнить детали и получить больше обоснований, решили отложить слушания. Когда именно они состоятся, пока не сообщается.

Фото Георгия ГОВОРОВА