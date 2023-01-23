Приговор владельцу ИП за незаконное переоборудование гаражей в СТО, которое повлекло за собой взрыв газа, огласили в суде № 2. ЧП произошло 17 июня 2019 года на перекрестке улиц Лермонтова и Баймагамбетова. В результате пожара обрушилось двухэтажное здание СТО, пострадали несколько человек, двое из них получили тяжкий ущерб здоровью. Материальный ущерб понесли два человека - на суммы 3 420 000 и 6 059 610 тенге.

Обвинение индивидуальному предпринимателю С. предъявили по ст. 292 ч.2 УК (нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло неосторожное причинение крупного ущерба гражданину и иные тяжкие последствия).

Предприниматель реконструировал здание гаражей в СТО, где осуществлял мелко-срочный ремонт, а также устанавливал, регулировал и обслуживал газобаллонное оборудование на автомобилях. При этом согласование уполномоченного органа на проектно-сметную документацию по реконструкции он не получил, сообщает пресс-служба областного суда. Кроме того, к работе с газобалонным оборудованием предприниматель привлек лиц, не имеющих соответствующих знаний, инструктаж с ними не провел и даже не заключил трудовой договор.

Подсудимый С. признал свою вину частично. Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

- Санкция ст. 292 ч. 2 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, подсудимого С. - наличие на иждивении малолетнего ребенка, - говорится в сообщении суда. - Учитывая, что подсудимый совершил уголовное преступление средней тяжести, и принимая во внимание личность подсудимого, который ранее не судим, позицию потерпевших, не настаивавших на лишении подсудимого свободы, а также невозмещение причиненного преступлением ущерба, суд назначил С. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

При этом, основываясь на Законе РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК» , суд сократил наказание в два раза и окончательно назначил предпринимателю год лишения свободы условно.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор в законную силу еще не вступил.