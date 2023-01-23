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Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили полицейские в Костанае

23 января 2023, 11:35 |  Происшествия

Погибшим оказался 51-летний мужчина без определенного места жительства, сообщает Polisia.kz. Напомним, обгоревшее тело мужчины обнаружили в подъезде многоэтажного дома № 11 в 8-го микрорайоне. Фото произошедшего 21 января "НГ" прислали читатели.

- По факту обнаружения трупа мужчины в подъезде многоквартирного жилого дома в Костанае, полиция начала досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, - говорится в сообщении.

В ДЧС 22 января рассказали, что пожарные выехали на место из-за сообщения о горящем мусоре на лестничной площадке. Тогда же спасатели нашли и тело погибшего.