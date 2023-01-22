Фотографии с места происшествия прислал "НГ" 21 января читатель, сообщивший, что случилось это в подъезде дома № 11 в 8-го микрорайоне Костаная. Сегодня, 22 января, мы получили комментарий пресс-службы ДЧС Костанайской области.

"В 8 микрорайоне 21 января в 13:16 был объявлен повышенный уровень вызова № 2, - сообщили в ведомстве. - В 10-этажном жилом доме на лестничной площадке горел мусор. К томе же на лестничном марше между 9-м и 10 этажом обнаружен обгоревший труп мужского пола. Эвакуация жильцов не потребовалась. Ликвидация произошла в 13:55".

Причина смерти выясняется. "НГ" запросила комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области.