Человек сгорел в подъезде многоэтажного жилого дома в Костанае
22 января 2023, 17:09 | Происшествия
Фотографии с места происшествия прислал "НГ" 21 января читатель, сообщивший, что случилось это в подъезде дома № 11 в 8-го микрорайоне Костаная. Сегодня, 22 января, мы получили комментарий пресс-службы ДЧС Костанайской области.
"В 8 микрорайоне 21 января в 13:16 был объявлен повышенный уровень вызова № 2, - сообщили в ведомстве. - В 10-этажном жилом доме на лестничной площадке горел мусор. К томе же на лестничном марше между 9-м и 10 этажом обнаружен обгоревший труп мужского пола. Эвакуация жильцов не потребовалась. Ликвидация произошла в 13:55".
Причина смерти выясняется. "НГ" запросила комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области.
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