Торжественная церемония прошла сегодня, 20 января, во дворе дома № 49. Его строительство по госпрограмме "Нурлы жер" начали еще в 2019 году, но возникли проблемы с первым подрядчиком - ТОО "Вакхстрой". Новый застройщик - ТОО "Казбайлық Астана" - планировал завершить в апреле-мае 2023 года, но после визита на стройку в конце декабря акима Костаная срок сдвинули на январь.

Декабрьская встреча главы города с владельцами квартир прошла на нервах. Тогда костанайцы не верили в обещание градоначальника завершить работы за три недели. Многодетная мама Ольга ТЕКЛЮК объясняла акиму, что 1 января у нее заканчивается аренда и она не может ждать свое жилье с пятью детьми.

- Когда эмоциональность спала, со мной связались сотрудники акимата, - рассказала сегодня "НГ" Ольга. - Они помогли договориться с моим арендодателем. Квартира, в которой я жила, была продана, но мне разрешили продлить ее аренду до 8 февраля. Дали время с запасом, чтобы мы успели переехать. Квартиру в новом доме мы осмотрели, она вообще супер. Сегодня вечером начнем перевозить вещи. Там пока голые стены, но отделка хорошая, застройщик постарался на 100%. Претензий к качеству стройки пока у нас нет, мы застройщика хорошо знаем и он нам показывал все нюансы, которые были здесь.

В доме 110 квартир. На церемонию вручения ключей пригласили только треть новоселов, остальным обещали вручить ключи в ближайшее время.

- Я получила жилье здесь согласно очереди, как сирота, - рассказала Анна МЕРКУЛОВА. - Я еще не смотрела квартиру. Пока жилье строилось, жила у брата, он получил квартиру по той же программе в соседнем доме. Так что я почти каждый день наблюдала за тем, как идет стройка. Жить в новой квартире буду с сыном. Мы долго судились за место в очереди, ждали квартиру больше года.

Сама церемония оказалась недолгой и началась в 10.45, как только во дворе дома припарковался автомобиль акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА. По традиции девушки в национальных костюмах раскидали шашу.

- К сожалению, строительство немножко затянулось по всем известным причинам: была пандемия, геополитические события тоже в определенной степени повлияли, - сказал аким области. - Но самое главное - что мы завершили строительство. И завершили еще три дома, которые строятся по этой программе. Поэтому я хочу всех поздравить, пожелать мира, спокойствия, чтобы в квартирах звучал радостный детский смех.

Аксакалов осмотрел квартиры и поблагодарил застройщика, который ускоренными темпами завершал строительство.

- Конечно, все мы хотели получить ключи от квартир и встретить здесь Новый год. Другое дело - что мы не могли успеть закончить работы так быстро, - сказал "НГ" директор ТОО "Казбайлық Астана" Самат МУРЗАТАЕВ. - Мы приступили к работам уже на этапе внутренних отделочных работ и подключения дома к коммуникациям. Нас попросил аким города закончить работы раньше срока, сократить время удалось за счет привлечения большего числа рабочих.

Как сообщил руководитель отдела строительства акимата Костаная Дастан ИМАНБЕКОВ, все работы по вводу дома в эксплуатацию уже завершены. Акт ввода дома в эксплуатацию подписали 11 января.

- Претензий к застройщику нет, дом сделан по проекту, каких-то замечаний по дефектам у нас нет, - сказал Иманбеков.

Квартиры здесь распределили между сиротами, многодетными семьями. 53% квартир получили представители социально уязвимых категорий населения: семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи, пенсионеры по возрасту.

Фото Георгия ГОВОРОВА