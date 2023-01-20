Целью заказчиков, по словам пресс-секретаря президента, является нанесение ущерба репутации государства, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", – подчеркнул Желдибай.

С начала года несколько редакций казахстанских СМИ и журналистов подверглись атакам. 10 и 13 января неизвестные разбили окна в офисе редакции Elmedia.

13 января подожгли автомобиль журналистки Динары Егеубаевой.

18 января неизвестные взломали сайт UlysMedia.kz и опубликовали на нём личные данные главного редактора издания Самал Ибраевой и данные её детей.

19 января заблокировали пеной дверь в квартиру журналиста Вадима Борейко.