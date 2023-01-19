Алматинский журналист Вадим Борейко сообщил, что ночью неизвестные изрисовали краской дверь подъезда и залили снаружи монтажной пеной входную дверь его квартиры, сообщает Радио "Азаттык". На выложенных им в Facebook’e фото на двери подъезда видно, что краской из баллончика написано название его youTube-канала.

Изрисованная входная дверь подъезда дома, в котором расположена квартира журналиста Вадима Борейко. Алматы, 19 января 2023 года

«В третьем часу ночи 19 января дверь моей квартиры залили снаружи клейкой строительной пеной. Соседи заметили, что неизвестных, сделавших это, было трое. Они убежали. Пена имеет запах горючего вещества. Возможно, дверь хотели блокировать, а затем поджечь», — написал Борейко в своём telegram-канале. Он сообщил, что связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. По его словам, прибывшая оперативная группа сняла отпечатки пальцев со стен и двери квартиры, взяла образцы ДНК, запахов и засохшей монтажной пены.

Вадим Борейко сообщил, что отказался давать подписку о неразглашении сведений по делу, «поскольку госсекретов в них нет». Он предположил, что недавние «акции устрашения» ряда алматинских журналистов, вероятно, «координируются из одного центра», и сообщил, что намерен ходатайствовать об объединении дел. «Делать дальше вид, что эти кейсы друг с другом не связаны и не имеют целью закошмарить несистемные медиа, думаю, уже бессмысленно», — пишет Вадим Борейко.

К концу дня под очередным выпуском на youTube-канале «Гиперборей» появились десятки однотипных комментариев с угрозами в адрес некой Самал. На момент публикации новости данные комментарии были в открытом доступе. «У меня серьёзные причины предположить, что упомянутая в комментах Самал — именно Ибраева, поскольку ранее я выложил посты о взломе ее сайта в фейсбуке, телеграме и инстаграме», — написал Борейко.

Накануне главный редактор новостного сайта Ulysmedia.kz Самал Ибраева в telegram-канале сообщила, что неизвестные взломали сайт и разместили на нём личные данные её и членов её семьи. Она сказала, что расценивает случившееся как посягательство на личную жизнь, добавив, что планирует обратиться с заявлением в органы безопасности.

Глава министерства информации и общественного развития Дархан Кыдырали заявил, что ведомство совместно с соответствующими органами расследует обстоятельства этой информационной атаки. «Министерство оказывает соответствующую помощь редакции. Я переговорил по телефону с Самал [Ибраевой]. Уверен, что лица, стоящие за этими противоправными действиями, будут установлены и приняты соответствующие меры, — заявил Кыдырали. Его цитирует сайт arbat.media.

На прошлой неделе алматинская журналистка Динара Егеубаева сообщила о поджоге своей машины. Неизвестные бросили в салон её автомобиля кирпич и подожгли машину. Журналистка расценила случившееся как покушение на её жизнь. Полиция Алматы задержала пятерых подростков по подозрению в поджоге автомобиля журналистки Динары Егеубаевой. Им же вменяется разрушение входной двери редакции Elмedia.

Казахстан занимает 122-е место из 180 возможных в глобальном индексе свободы прессы, ежегодно составляемом международной организацией «Репортёры без границ». Бывшая советская республика отнесена к числу государств, в которых ситуация со свободой слова оценивается как сложная