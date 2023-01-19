Граждане стран ЕАЭС теперь могут находится в Казахстане не более трех месяцев в течение полугода (180 дней). Предыдущая редакция правил не содержала ограничений на пребывание в течение полугодового периода. Изменения вступят в силу с 27 января.

- Правила въезда и пребывания иностранных граждан в РК не изменялись, они остались прежними с 2012 года, - прокомментировал сегодня, 19 января, на брифинге в ДП Костанайской области начальник управления миграционной службы Кайрат ДУТПАЕВ. - Но в последней редакции постановления внесены уточнения в существующие правила и определена конкретика в отношении граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): РФ, Кыргызстана, Беларусь и Армении. С 1 января по 1 июля, например, гражданин РФ, может находиться на территории РК в разном порядке, то есть по 10 дней или может сразу использовать все 90 дней.

Есть 6 оснований для проживания граждан ЕАЭС на территории РК дольше этого срока:

1. Для работы;

2. Для получения образования;

3. Для лечения;

4. Для миссионерской деятельности;

5. Для воссоединения семьи (при наличии близких прямых родственников);

6. Для бизнеса.

- Если, например, гражданин РФ в безвизовом режиме прибыл на территорию РК, в течение 90 дней он должен определиться, что будет делать дальше, - пояснил Дутпаев. - И если он решил дальше здесь работать, то должен заключить трудовое соглашение с любым физическим или юридическим лицом и через ЦОН в течение одного рабочего дня получить разрешение на временное проживание (РВП) на срок до трех лет В отношении тех, кто заехал в РК до 27 января, данные уточнения не применяются.

В Законе РК «О миграции» такая норма применялась и применяется в основном к гражданам, прибывающим в Казастан по визе, им выдается годовая или полугодовая виза, где указан разрешенный срок пребывания - 90 дней. Такие же правила действуют и на территории других визовых стран для граждан РК.

- По статистике 93% мигрантов (в основном - жители РФ) после нахождения на территории РК остаются и заключают трудовое соглашение с работодателем, - отметил Дутпаев. - В основном новые уточнения касаются тех, кто просто приехал в гости.

- А почему уточнения вступают в силу только сейчас? С чем это связано? - спросил корреспондент «НГ».

- Вообще эти уточнения были разработаны давно, просто приняли недавно. Это ни с чем не связано, попрошу не искать никаких подоплек, просто это уточнения для граждан ЕАЭС и все.

- Почему эти уточнения не вводились ранее?

- Потому что ранее это в основном применялось к гражданам стран с визовым режимом. Для граждан стран ЕАЭС визаран не считался.

- Приток россиян, которые приехали в РК с сентября прошлого года, когда в России объявили о частичной мобилизации граждан, как-то повлиял на введение этих уточнений?

- Никак, абсолютно никак не повлиял. После 21 сентября мы регистрировали увеличение потока мигрантов из России примерно на 30%, но в течение недели все стабилизировалось. За прошлый год в Костанайской области разрешение на проживание получили 10 700 иммигрантов, из них 9 500 - граждане РФ, а за 2021 год было всего 9 300 иммигрантов. Но с сентября прошлого года получило РВП всего 1500 граждан РФ - это незначительная цифра. Сейчас все стабилизировалась, цифра сейчас - как в доковидный период. Волн иммигрантов и ажиотажа нет.

- Сколько иммигрантов сейчас проживает на территории Костанайской области?

- Около 2 000 человек. Из них 90% - граждане Российской Федерации. В основном они приехали в нашу страну в частном порядке, а та часть, которая получила РВП, в основном все работают. Просто теперь граждане, которые хотят остаться в нашей стране больше 90 дней, будут узаконивать свое пребывание. РВП - это не вид на жительство, не путайте. Чтобы здесь работать и жить, гражданам ЕАЭС достаточно РВП.

- Если россиянин проведет на территории РК 90 дней, а потом на сутки выезжает в России, то на следующий день в Казахстан его не пустят?

- Пограничная служба посмотрит в электронной системе въезда. И если срок в 90 дней пребывания у него закончился, то его пустят в РК только через 90 дней. Если не действует основания для пребывания выше этого срока. Пенсионер, например, может оформить РВП и приехать для воссоединения семьи. Те, кто с РВП выезжают в Россию, по возвращению в Казахстан не должны уведомлять о возвращении, это все автоматизировано. Все отображается в системе. Иностранцу не обязательно по истечении 90 дней приезжать именно в страну, из которой он приехал.

- Для сотрудников управления миграции области не проблематично будет отслеживать сроки пребывания на территории региона иностранных граждан?

- Нет, это не проблема. Рабочий объем не увеличивается, тем более, что у нас 95% услуг автоматизировано. Если иностранный гражданин приезжает, мы уже видим, что он заехал. И если он остается больше, чем на 90 дней, заключает трудовое соглашение, получает РВП, то это автоматически отображается в нашей базе. Мы одобряем и знаем, кто и где проживает, работает.

Фото Андрея СКИБЫ