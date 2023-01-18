Согласно новой редакции постановления, иностранцы смогут легально находиться в стране лишь 3 месяца на протяжении каждого полугодового периода, передает Informburo.kz.

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В эталонном контрольном банке НПА опубликовано постановление правительства РК о внесении изменений в правила въезда и пребывания иммигрантов. Оно содержит важную поправку, фактически отменяющую так называемый "визаран" (обновление срока легального пребывания в стране при пересечении государственной границы).

Согласно новой редакции правительственного постановления от 21 января 2012 года, иностранцы, прибывающие в Казахстан без визы, смогут легально находиться в стране 30 суток, а суммарно – до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать в стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Предыдущая редакция постановления не содержала ограничений на пребывание в течение полугодового периода.

Нововведение фактически отменяет практику, известную как "визаран", позволявшую гражданам стран ЕАЭС находиться на территории Казахстана 90 дней, после чего выезжать из страны и сразу же вновь пересекать границу, тем самым обновляя срок легального проживания. Теперь после выезда из Казахстана иностранец, не имеющий других легальных оснований для нахождения в стране, сможет снова пересечь границу лишь после истечения календарного периода в 180 дней. Иными словами, въезжать в Казахстан и находиться в стране до трёх месяцев можно будет не более двух раз в год.

Правило "90/180" не будет применяться к тем, кто прибыл в Казахстан по визе (для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы), а также на тех, кто находится в стране на основании РВП (разрешения на временное проживание – для таких иммигрантов срок пребывания определяется сроком действия РВП, который, в свою очередь, зависит от продолжительности действия трудового контракта).

Постановление официально опубликовано 16 января и вступит в силу через 10 дней, 26 января 2023 года.