«Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января повышены на 10,5%», - сообщила 11 января 2023 года и. о. руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области Айнар Сатаева. По казахстанскому законодательству пенсии повышаются ежегодно с опережением инфляции на 2%. Таким образом, власть считает, что инфляция за 2022 год составила 8,5%. Так ли на самом деле?

«Инфляция продолжает расти в Казахстане и достигать рекордных значений. Годовой рост цен на продукты питания вовсе составил почти 20%», - сообщал портал Nur.kz. 1 июня 2022 года. На заседании правительства 14 июня прошлого года премьер Смаилов сообщил, что по итогам мая годовая инфляция в стране составила 14%. При этом уровень продовольственной инфляции достиг 19%. Tengrinews 1 июля сообщил: согласно официальной статистике, цены на продовольственные товары в РК повысились почти на 20% за год, непродовольственные товары подорожали на 13,2%. Президент Касым-Жомарт Токаев 4 июля принял заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, который отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. В реальности цены продолжали расти, а в очередях за сахаром доходило до драк. 29 сентября 2022 года портал Tengrinews сообщил, что годовое подорожание муки в Казахстане составило 41,4%. В августе цены на муку выросли сразу на 4,3%, это один из самых высоких показателей роста за месяц с 2011 года. Примечательно, что такое подорожание произошло на фоне ожидания высокого урожая зерновых. 3 октября 2022 года источник Kapital.kz сообщил, что годовая инфляция составила по итогам сентября 17,7%. Цены в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года выросли на продовольственные товары на 22,2%, непродовольственные товары - на 17%, платные услуги - на 12,3%.

И наконец, 12 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства Токаев заявил: «Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. Продовольственная инфляция превысила 24%. Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет». И вот источник BaigeNews 4 января текущего года сообщил окончательные данные: «Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года, по данным Бюро национальной статистики, составила 20,3%».

Таким образом, государство само нарушает установленные им же законы. Пенсии должны быть повышены не на 10,5% а на 22,3%.

На момент написания статьи еще не подошла моя очередь на получение пенсии. Утверждать я не могу, но могу предположить, что нам и на 10,5% фактически пенсии не повысили. Исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, указанный процент повышения коснулся только солидарной пенсии (за минусом базовой). Ну если вы объявляете, что на 10,5% повышены пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет, так и берите всю пенсию. Ведь придя в магазин, я не прошу отпустить булку хлеба на базовую пенсию, а сто граммв сливочного масла на солидарную.

Я все больше и больше убеждаюсь, что чиновники накопили богатый опыт по оболваниваю населения. Они уверены, что народ - это глушь неэлектрофицированная, с ним все ясно: там вторая группа инвалидности по мозгам и не надо никакой ВТЭК. Но в этом надо бы разобраться. Вдруг ВТЭК поменяет местами?