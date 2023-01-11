С 1 января 2023 года месячный расчетный показатель вырос с 3 180 тенге до 3 450 тенге, прожиточный минимум составил 40 567 тенге. С учетом этого размер минимальной пенсии увеличился до 53 076 тенге (в 2022 г. - 48 032 тенге). Минимальный размер базовой пенсии - 24 341 тенге, минимальный размер пенсионных выплат с учетом минимальной базовой пенсии – 77 417 тенге.





- Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января повышены на 10,5%, - сообщила сегодня, 11 января, на брифинге в РСК и. о. руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области Айнур САТАЕВА. - Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров пенсионных выплат по возрасту, повышен до 189 750 тенге. Разграничение дохода коснулось также состоявшихся пенсионеров, чьи среднемесячные доходы при выходе на пенсию были ограничены 46 МРП.

Базовую пенсию в размере 60% от прожиточного минимума будут получать граждане, кто принимал участие в пенсионной системе в течение 10 лет и менее (ранее размер составлял 54%). Нижний порог стопроцентных выплат базовой пенсии составил 30 лет, ранее такие выплаты велись с 33 лет участия в пенсионной системе.

Повысили размеры госпособий. 77 889 тенге будут получать люди с инвалидностью 1 группы, 62 068 тенге - 2 группы, 42 190 тенге - 3 группы. В случае потери кормильца на одного иждивенца выплата составит 34 888 тенге, на двух иждивенцев - 60 445 тенге, на трех иждивенцев – 75 049 тенге, круглым сиротам - 47 870 тенге.

На 8,5% увеличились размеры пособий для поддержки семей с детьми. Кроме этого, с 2023 года продлили выплаты по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет.

- Все мамы, чьи дети рождены в 2022 году, будут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, - уточнила Сатаева. - Продление пособия проведены более 9 тысячам матерей автоматически.

При этом размер выплаты по-прежнему составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние 2 года, пояснила директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» Наталья ЮДИНА.

на также сообщила, что с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. В связи с чем минимальный размер социальных отчислений в месяц составит 2 450 тенге, максимальный – 17 150 тенге. На 8,5% увеличились размеры социальных выплат на случай утраты трудоспособности и потери кормильца.