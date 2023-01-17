О реформе по замене ПКСК на объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ) говорили сегодня, 17 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций. По данным специалиста отдела жилищных отношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВА в Костанае новую форму собственности зарегистрировали 192 дома: 150 ОСИ и 42 ПТ. В июле 2022 года было 147 многоэтажек, отказавшихся от услуг кооперативов.

На брифинге также выступали представители уже созданных объединений. Они вновь говорили о том, в каком плохом состоянии достался им дом и как изменилась жизнь многоэтажке после реформы.

- Мы начали собирать подписи 1 мая 2022 года чтобы перейти от ПКСК к ОСИ, - рассказала член совета дома ОСИ "Городок-К" Нина ДАВИДЕНКО. - До 1 июля, когда должен был состояться финал реформы, мы не успели и расслабились. Спохватились мы во время первой аварии, когда весь наш подвал затопило фекалиями. После быстренько собрали подписи, создали ОСИ.

Давиденко рассказывала, что после регистрации ОСИ вскрылось много проблем. За несколько месяцев ОСИ заменили часть труб в подвале.

Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется в Костанае очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.

- Отодвигать реформу не следует, я считаю, что в любом случае все дома перейдут в ОСИ или ПТ, потому что это выгодно людям, - ответил на вопросы "НГ" Асылбаев. - Закон принят еще в 2017 году, и мы должны научиться жить по закону. Вы не хотите понять, что есть права у собственников, которыми они не хотят пользоваться, но никто за них не будет управлять их домом. Как я понимаю, собственники готовы сейчас переходить в ОСИ, просто у нас менталитет такой, что мы надеемся на государство, на какого-то дядю или ПКСК. На самом же деле, дома, которые уже создали ОСИ, они видят преимущества. Я вас уверяю, что люди этим летом будут массово переходить в ОСИ и ПТ. В наш офис приходит много людей, которые хотят зарегистрировать объединение. Поэтому беспокоиться (о буксировке реформы - "НГ") не стоит.

Фото Георгия ГОВОРОВА