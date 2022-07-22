По последним данным отдела жилищных отношений, в Костанае 147 домов создали свои ОСИ или ПТ, тогда как реформа должна коснуться 727 многоэтажек. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в акимате областного центра 21 июля.

"Никто меня не убедил уходить от ПКСК"

В саботаже реформы традиционно обвиняли председателей ПКСК, но в этот раз львиная доля критики досталась и чиновникам.

- Сначала нам мешала пандемия, а теперь есть информация, что сами ПКСК противодействуют созданию этих ОСИ, - отметил руководитель департамента по делам госслужбы по Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Но при этом есть и формализация этого процесса от государства. Понятно, есть разъяснительная политика. Население тоже не проявляет активность в реформе, потому что реформу несколько раз отодвигали. Регистрация ОСИ - это не проблема, так как для этого все условия созданы. Проблема заключается в регистрации кондоминиума - внутри этой госуслуги заложено оченть много документов.

- Несмотря на то, что я все время нахожусь в гуще общественно-политической жизни, я только в марте узнала о том, что у нас реформируют ПКСК, - добавила депутат областного маслихата Гульмира КАПЕНОВА. - Живя в многоэтажном доме, я не знала о реформе. Председатели ОСИ на личном приеме озвучили мне некоторые проблемы, с которыми они столкнулись. Во-первых, отсутствие части правоустонавливающих документов, которые нужно либо восстанавливать, либо искать в архивах. Во-вторых, слабая информированность населения, хотя сейчас эта работа налаживается. Проводить собрания во дворах жилых домов оказалось не лучшей мерой, так как часто эти сборы превращались в несанкционированные митинги с криками и руганью. Нам никто из чиновников не мог дать нам ответа, почему в областном центре так мало сервисных организаций. В-третьих, очень слабое взаимодействие госорганов, которые должны предоставлять председателям документы и госуслуги. Мы это связываем с тем, что нет должной интеграции баз данных.

Капенова добавила: ее пока никто не убедил в том, что она должна отказаться от услуг своего ПКСК. Депутат высказалась за то, что у людей должен быть выбор: уйти в ОСИ или остаться с ПКСК. Такую же мысль выссказал и член рабочей группы, ректор КСТУ Кадыргали Джаманбалин.

Парировать попытался специалист отдела жилищных отношений Сайлау АСЫЛБАЕВ.





- Общее имущество принадлежит вам, а не акимату и кому-то другому, - сказал он. - И вам выгодно поднимать тариф, потому что вы хотите привести в порядок свою площадку, то есть свое имущество. Когда ПКСК говорят, что "нам маленький тариф выгоден" - это обман. Они специально держат маленькую цену, но жильцы-то редко заходят в подвал и не видят его состояние. Тариф маленький, но трубы ржавые и крыша бежит. Хорошо, если проблему потом решат целевыми взносами.

Договориться друг с другом



Очень быстро собравшиеся договорились о том, как решить проблему со слабой информированностью населения. Чиновники из акимата Костаная попробуют выделить дополнительные бюджетные деньги на государственный информационный заказ в СМИ. Они отчитались, что уже разместили в газетах 88 информационных материалов об ОСИ. А в подъездах домов и общественных местах обещают развесить 14 000 брошюр с рекламой реформы.





Сложнее было понять, как наладить работу чиновников, которые выдают документы и регистрируют ОСИ. Костанайские застройщики не обязаны регистрировать кондоминиумы в новых домах. То есть, к старым домам без бумаг добавляются еще и новостройки. Цена госуслуги по созданию техпаспорта на дом начинается от 500 000 тенге. Эти расходы может взять на себя акимат, но тут вновь встает вопрос о финансировании.





- Большинство документов, которые хранятся у нас в архиве, датированы 80-ми и 90-ми годами прошлого века, - сказала руководитель управления регистрации Елена МИКРЮКОВА. - Данные в них устаревшие, а для регистрации кондоминиума нужны актуальные техпаспорта. Изготавливает их акимат. Запрашивать документы в архиве бесполезно.

- При регистрации ОСИ у нас происходит проверка домов и адресов в двух системах- это адресный регистр и государственная база данных регистра недвижимости, - добавил руководитель отдела департамента юстиции Азамат СУЛТАНОВ. - С первой системой проблем нет, а вот во второй есть моменты, когда прав на дом в системе нет и зарегистрировать ОСИ по этой причине нельзя.

На этой реприке Асхат Искендиров не выдержал и обвинил чиновников в саботаже.

- У меня ощущение, что весь Казахстан саботирует государственную реформу! - сказал он. - Я сижу и слушаю вас, вы все, уполномоченные органы, саботируете реформу. В том числе жилотношения. Тут нельзя, там невозможно! Мы будем решать проблему или только говорить о ней? Кто-то же должен нести за это ответственность. Давайте вместе скажем «так не пойдет», пойдем к президенту и скажем: «Касым-Жомарт Кемелевич, вы зря это подписали!». Такое отношение, как будто собственник ОСИ является проблемой, а госорганы вроде и не причем. Скажите, как решать эту проблему? Если надо закон менять, то давайте обращаться в парламент.

Гульмира Капенова добавила, что «в других регионах чиновники нашли общий язык и регистрируют ОСИ за 2 дня». И предложила разработать алгоритм - как быстро и по закону регистрировать ОСИ. Искендиров отметил, что «госорганы займутся проработкой этого вопроса».

Фото Георгия ГОВОРОВА