Прошлый год научил местный акимат поменять принципы и подходы к процедуре госзакупок. В частности, затянулся конкурс по содержанию зеленых насаждений в городских парках и скверах. Договоры с поставщиками услуг были заключены лишь в апреле и мае. Поэтому госслужащие провели подготовительную работу, чтобы уже в январе объявить конкурс по основным проектам.

Фото из архива "НГ"

На содержание парков и скверов общей площадью 474 тысяч кв. м в 2022 году потратили 158 млн тенге. Горожане помнят, какой скудный вид имели цветочные клумбы. В акимате сетуют на поставщика - это была иногородняя компания, что отразилось на качестве исполнения работ. Подрядчик зявлял, что по вине заказчика сроки конкурсных процедур все время передвигались. В суде подрядную организацию признали недобросовестной. Сейчас в акимате проводят работу, чтобы в судебном порядке вернуть выплаченный аванс в размере 16 млн тенге.



В 2023 году акимат Костаная намерен заключить договор с местным поставщиком цветов. Данная процедура уже согласована в профильном министерстве.

По программе "Безопасный двор" установили 40 видеокамер на общую сумму 75 млн тенге. За бюджетные деньги обновили дворовые территории. Например, по проекту "Бюджет народного участия" благоустроили дворы домов №№ 26 по пр. Абая; 3/1 и 3/2 на ул. Ворошилова; 71 на ул. Садовой; 56 на ул. Дзержинского, построили спортплощадку в 8 мкрн. На проект из местного бюджета выделили 35 млн тенге.

Напомним, что начался сбор заявок на проекты 2024 года. Так что, костанайцы, поспешите.



Также за счет городского бюджета установили 25 спортивных площадок на 174 млн тенге и благоустроили 7 дворов на 58 млн тенге.