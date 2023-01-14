Международная организация Human Rights Watch включила оправдание известных казахстанских журналистов Сейтказы и Асета Матаевых во Всемирный доклад о ситуации с правами человека, передает КазТАГ.

Источник фото: Настоящее время

«19 июля Верховный суд оправдал журналистов Сейтказы и Асета Матаевых, осужденных в 2016 году по сомнительному делу о мошенничестве на шесть и пять лет соответственно», – говорится в докладе HRW.

Также в документе отмечается, что 12 января 2022 года представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру на фоне сообщений о вмешательстве властей в профессиональную деятельность СМИ призвала «к обеспечению безопасных условий труда для журналистов и других работников СМИ при любых обстоятельствах, а также к восстановлению доступа к интернету в стране».

Напомним, что Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых.

5 июля 2022 года Утебеков сообщил, что генпрокуратура внесла протест против несправедливого приговора в отношении Матаевых. 6 июля Утебеков, комментируя ситуацию, связал пересмотр дела Асета Матаевых с изменениями в общественно-политической обстановке. 8 июля стало известно, что ряд депутатов сената и мажилиса надеются на полное оправдание Матаевых, подписав в числе прочего, соответствующее заявление. 9 июля сообщалось, что представители медийной сферы Казахстана с воодушевлением и оптимизмом восприняли новость о том, что Матаевы могут рассчитывать на полное оправдание по несправедливо сфабрикованному против них уголовному делу.

Источник фото: Настоящее время