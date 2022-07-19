Верховный суд полностью оправдал известных казахстанских журналистов Сейтказы и Асета Матаевых, передает корреспондент агентства КазТАГ.

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Верховный суд на заседании во вторник отменил приговор суда города Астаны от 9 декабря 2016 года в отношении Сейтказы и Асета Матаевых. Зачитывая свой вердикт, судья пояснил, что Матаевы реабилитированы и оправданы, а также имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, которые вели уголовный процесс.

Напомним, Сейтказы и Асета Матаевых осудили в 2016 году. Уголовное преследование сопровождалось попыткой рейдерского захвата агентства КазТАГ. При этом, вина Матаевых по делу, которое как в Казахстане, так и за его пределами было признано политически мотивированным, не была доказана ни по одному из пунктов обвинения, что, впрочем, не помешало казахстанскому суду вынести обвинительный приговор. При этом ни один из участников заказного преследования Матаевых до сих пор не понес за это наказания.

5 июля 2022 года Утебеков сообщил, что генпрокуратура внесла протест против несправедливого приговора в отношении Матаевых. 6 июля Утебеков, комментируя ситуацию, связал пересмотр дела Асета Матаевых с изменениями в общественно-политической обстановке. 8 июля стало известно, что ряд депутатов сената и мажилиса надеются на полное оправдание Матаевых, подписав в числе прочего, соответствующее заявление. 9 июля сообщалось, что представители медийной сферы Казахстана с воодушевлением и оптимизмом восприняли новость о том, что Матаевы могут рассчитывать на полное оправдание по несправедливо сфабрикованному против них уголовному делу.