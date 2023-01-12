Главное судебное разбирательство по делу о хищении нескольких десятков миллионов тенге при капитальном ремонте плотины Шили в Джангельдинском районе Костанайской области назначили сегодня, 12 января.

Талгат Амиров (справа)

На скамье подсудимых бывший руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО "Energy Constrution-2020" Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО "Курылыста Экспертиза" Габит АЛИН.

Берик Дюсембаев (слева)

Сегодня суд выяснил все анкетные данные подсудимых, но государственный обвинитель не предъявил обвинение, потому что двое участников процесса не владеют русским языком, на котором ведется судопроизводство. К следующему заседанию им предоставят переводчика.

Талгата Амирова завели в зал в наручниках, он находится под стражей. Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

- Я не могу озвучить фабулу этого дела, - сообщил журналистам государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ. -Дождитесь официального предъявление обвинения на следующем слушании.

Однако об этом громком деле стало известно еще летом прошлого года. Тогда сотрудники департамента экономических расследований коротко сообщили, что на капитальный ремонт плотины Шили бюджет выделил почти 200 млн тенге. Чтобы выиграть эту госзакупку, Дюсембаев и Амиров приобрели ТОО "Energy", указав, что оно занимается строительно-монтажными работами. ТОО зарегистрировали на Дюсембаева. Из полученных бюджетных средств похитили несколько десятков миллионов. Амиров, заранее зная, что работы по капитальному ремонту практически не выполнялись и объект не соответствует проектно-сметной документации, подписал акты приемки плотины в эксплуатацию. В итоге сооружение не выдержало первого весеннего паводка в 2021 году.

Все подсудимые запретили показывать свои лица в СМИ.

Следующее слушание назначили на 20 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ