Из-за хищений сооружение плохо выдержало весенний паводок, передает Informburo.kz.

На возведении плотины в Костанайской области украли почти 34 млн тенге, сообщили в региональном департаменте экономических расследований.

Весной, во время паводка, сооружение 2020 года постройки в посёлке Шили Джангельдинского района стало пропускать воду. В июле проблема привлекла внимание республиканской прессы. В результате выяснилось, что коррупционный скандал разгорелся вокруг плотины ещё весной.

"15 апреля зарегистрировали уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации проекта капитального ремонта плотины "Шили" путём завышения объёма выполненных работ. Согласно заключению проведённой экспертизы, предварительный ущерб составил 33 712 618 тенге", – рассказали в департаменте.

Подозреваемого по делу отправили под домашний арест на период следствия. Остальные подробности расследования не разглашаются.