О задержании подозреваемого, распылившего газовый баллончик в лицу Максиму Фролову, сообщила пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале.

Максим Фролов / Фото из архива "НГ"

Напомним, инцидент произошел 25 декабря 2022 года в Рудном. Неизвестный сначала проколол шины экоактивиста, а когда тот вышел из машины, напал на него.

- Я успел запомнить его лицо, но был дезориентирован. Потом он меня побил ногами и сказал в конце: «Это тебе за сломанное ребро, прекращай свою деятельность». Если я не пойму их послание, они обещают убить меня, - рассказал тогда Максим Фролов "НГ".

Полиция Рудного начала досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".



- В рамках дела был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, - сообщает пресс-служба МВД, - в результате задержан подозреваемый - житель города Костаная. В настоящее время выясняются причины нападения и связано ли это с профессиональной деятельностью потерпевшего.

В департаменте полиции Костанайской области отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, также устанавливается причастность иных лиц к совершению этого преступления.