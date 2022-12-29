25 декабря в Рудном неизвестный мужчина избил руководителя филиала ОО «KazEcoPatrol» Максима ФРОЛОВА. Потерпевший уверен, что этот случай - очередная попытка давления, чтобы он прекратил свою деятельность по защите окружающей среды.

- В пятницу я вернулся из Астаны, субботу провел дома, а в воскресенье в 12 часов дня собрался ехать к родственникам, чтобы забрать домой детей, - рассказал "НГ" 28 декабря Фролов. - Сел в машину и отъехал примерно на 100-150 м, пока не понял, что колесо машины проколото. Когда я попытался его заменить, подошел мужчина, хлопнул по плечу, а когда я обернулся, он распылил мне в глаза перцовый баллончик. Я успел запомнить его лицо, но был дезориентирован. Потом он меня побил ногами и сказал в конце: «Это тебе за сломанное ребро, прекращай свою деятельность». Если я не пойму их послание, они обещают убить меня. Мне повезло, так как после нападения меня заметил проезжавший мимо человек, он вызвал полицию и сбегал в магазин за молоком, чтобы промыть мне глаза. Это помогло и серьезного вреда моим глазам нет.

26 декабря в департаменте полиции сообщили, что начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».

28 декабря на отчетной встрече акима Рудного на вопрос "НГ" о Фролове начальник управления полиции города Булат ИМАНОВ коротко сообщил: "Ведется расследование, есть кое-какие наработки".

Фролов оправился от нападения и в целом на здоровье не жалуется.

- Помните, я заключал пари, что мы в Рудном покончим со свалками за год, - восстанавливает он хронологию событий. - Тогда я думал, что добиться этого будет гораздо проще. Тем не менее, я продолжаю бороться. Мы выявляли разные нарушения в создании этих свалок и увидели, что система не совсем правильно работает. Где-то контролирующие органы, которые обязаны реагировать, ничего не делали. Мы выявили 1 500 тонн незаконных захоронений строительных отходов, но по этому делу так никого и не наказали. На свалках мы находили отходы мясоперерабатывающих комбинатов, которые должны отдельно утилизироваться. Но чиновники отправляли нам отписки. Мы не хотели наказывать кого-то, мы лишь пытались покончить с этой практикой.

Фролов рассказал, что в его адрес и в отношении руководителя ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николая Гиньятова поступали угрозы.

- Когда «KazEcoPatrol» выявил нарушения, с июля стали поступать угрозы и намеки, - сказал Фролов. - Нам предлагали деньги, чтобы мы прекратили свою деятельность. Когда тему подхватил Гиньятов, он начал судиться. На него тоже оказывали давление: били стекла, следили. Пока я не могу четко сказать, кто и как мне угрожал. Главное - что мусорная сфера осталась в бандитских 90-х.

Фролов вспоминает недавнюю потасовку с директором ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексеем Нурушевым, в котором он получил синяк под глаз, а у Нурушева было сломано ребро. 21 декабря специализированный суд по административным правонарушениям Рудного признал Нурушева виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Его наказали штрафом в размере 45 945 тенге. В постановлении суда указано: на видеозаписи видно, как «худощавого телосложения мужчина (Нурушев) первым ударил плотного телосложения (Фролова)».

- То есть, чуть больше чем за месяц на меня совершено два нападения: 20 ноября и 25 декабря. Это вызывает у моих товарищей большое опасение, - отмечает Фролов. - И тогда со мной пытались поговорить в стиле 90-х, и сейчас так же запугивают. Конечно, я не могу на сто процентов сказать, кто именно совершил второе нападение. В этом разбирается следствие. Но эти нападения и угрозы напрямую, на мой взгляд, связано с моей общественной деятельностью. Других конфликтов с кем-либо у меня нет.

Преступника зафиксировала соседка Фролова, которая сняла на телефон, как мужчина проткнул колеса в машине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тимур Елеусизов (@timur_yeleussizov)

- Я считаю это нападение серьезной угрозой, - отмечает Фролов. - Уже ясно, что нападение было спланированным. Расследованием полиции я доволен. Мне сейчас обеспечивают безопасность, пока что меня взяли под охрану. Это правильно, потому что в словах нападавшего была угроза убить меня. Я переживаю, в частности, и за свою семью. Помимо того, что я хочу, чтобы мои дети гуляли по чистым улицам, меня пугает, что средь бела дня нападают на человека. Я надеюсь, что полиция найдет нападавшего. Есть его приметы, я этого парня смогу опознать. В полиции меня убеждали, что дело резонансное и работают над ним лучшие оперативники города. Хочется верить, что они справятся.

Фролов подчеркивает - несмотря на угрозы и нападение, он продолжит свою общественную деятельность по борьбе с незаконными свалками.

