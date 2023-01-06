Сегодня, 6 января, еще шесть глав районов рассказывали акиму области Кумару АКСАКАЛОВУ, как будут развиваться сельские территории. На что в них делают ставку руководители местной исполнительной власти.

Первая десятка акимов докладывала об этом два дня назад и подверглась поголовной критике нового главы региона. Сегодня тоже из его уст часто звучало: «исправляйте», «это недопустимо», «я не удовлетворен». Особенно по поводу планируемых инвестиционных проектов. Они заявлялись разнокалиберные — от строительства молочно-товарных ферм и перерабатывающих цехов до крупорушек, мехтоков и ангаров для хранения зерна.

В Мендыкаринском районе, где давно производят бутилированный кумыс, намерены теперь наладить производство сухого кобыльего молока. В селе Октябрьском Костанайского района хотят строить центр активного долголетия для пожилых, включающий жилой комплекс, тепличные мощности и другие помещения для посильных занятий и досуга. В Ершовке Узункольского района устраивают клубничную ферму, гектар земли под это уже выделен, огорожен и вспахан.

Звучали и менее экзотические планы, причем часть проектов главы районов извлекли из под сукна, а аким области оказался в теме. Припомнил, например, что проект по организации во Владимировке Костанайского района племенного репродуктора с 2021 года значится в карте индустриализации, но до сих пор так и не был реализован.

Тот же район заявил о строительстве МТФ на 600 голов с открытием 5 рабочих мест.

- Всего пяти? Как это возможно? - поинтересовался аким области, - при таком количестве скота человек 30 должно быть трудоустроено.

Практически все акимы заявляли проекты типа реконструкции весовой, строительства складов для хранения зерна, расширение сушильных мощностей.

- Какие это инвестиционные проекты? Тащите все подряд. Это все обычная работа бизнеса. Предпринимателям это надо. Что делает исполнительная власть? Землю выделяет, разрешение на строительство дает. Все. Так что не нужно себе это ставить в зачет, - прокомментировал аким области.

Он сказал также, что хотел бы слышать о крупных перспективных проектах, которые реально окажут влияние на развитие районов. И вот если там идеи проработаны, но есть у бизнеса трудности, например, с залогами, с гарантиями, с согласованиями на уровне госорганов, республиканскими ведомствами, тогда и нужна поддержка местной власти, сотрудничество в реализации проектов.

Аксакалов поручил исправить и доработать планы. Пообещал принять их еще раз при посещении районов в ближайшее время. А пока на очереди - заслушивание акимов городов, а также информирование по инвестиционным проектам в промышленности.

Фото Олега ПАКА