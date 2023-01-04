Сегодня, 4 января, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прослушал и оценил информацию акимов районов о состоянии дел на местах и рабочих планах. Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.

Главам Денисовского и Житикаринского районов, например, аким области заметил, что экономический потенциал их регионов дает возможность строить более серьезные планы. Акиму Карасуского района сказал, что самый большой в республике аграрный регион должен и отдачу давать гораздо большую. А главу Камыстинского района критиковал за то, что тот не стесняется заявлять инвестпроекты с открытием одного рабочего места. И на ответ «Принято» тут же отреагировал:

- Что значит «принято»? Мне нужны реальные планы, реальная работа.

В ходе совещания Аксакалов перечислил, чего ему не надо от подчиненных: "щелканья каблучками", "воздушных замков", "красивых отчетов", "не надо сегодня, как работу, заявлять планы на 2025 год, двадцать пятый год еще далеко..."

- Вы говорите, что две молочно-товарные фермы введете в 2023 году. Если так, то строительные работы должны вовсю идти. Ведутся?- спросил он акима Алтынсаринского района. - Должно быть уже заказано оборудование!

Выяснилось, что пока под новые фермы лишь выделены земельные участки.

Акимы докладывали по довольно четкой схеме: инвестиционные проекты, жилищное строительство, обеспечение водой, дороги - текущее состояние и планы в этих сферах. Отчитались пока преимущественно главы сельских районов. Большинству из них планы предстоит дорабатывать. Направления для этого аким области указал.

Судя по комментариям акима области, главам районов придется, например, обеспечить более активное участия СХТП (сельхозтоваропроизводителей) в жизни населенных пунктов, а именно в жилищном строительстве на селе, ремонте внутрипоселковых дорог.

Строительство или реконструкция ранее брошенных зданий должны будут вестись на условиях компенсации хозяйствам половины затрат. Аким области настаивает также на том, чтобы товаропроизводители на местах производили ямочный ремонт в сёлах за свой счет, приурочивая это к моменту, когда дорожники начнут работы по укладке асфальта на основных улицах за государственные средства.

- Все равно же и для ямочного ремонта нужна дорожная техника - надо совмещать, - сказал Аксакалов. - При этом в целом деньги на ремонтах дорог должны использоваться эффективно. Не обязательно к тупиковому селу прокладывать асфальт, возможно, достаточно будет просто щебеневать туда подъезд. Если хорошо содержать, будет нормальная дорога.

Что касается строительство жилья на селе за счёт сельхозпроизводителей, то это станет одним из важнейших маркеров эффективной работы акимов районов.

- Я с первого дня обозначил вам эту задачу, месяц дал, чтобы вызвать СХТП и сказать, что мы готовы им денег дать, пусть строят, - сказал аким области. - Или вам полномочий не хватает? Месяца оказалось мало, годы нужны? Исправляйте свои планы!

И добавил, что с теми из акимов, у которых по названным моментам «не будет четкого понимания - будем расставаться...».

На совещании глава области назвал цифру в 5 млрд тенге, которые бюджет выделит на поддержку жилищного строительства.

Фото Галины КАТКОВОЙ