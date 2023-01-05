Первая литургия пройдет уже завтра утром, 6 января. А сразу после нее прихожанам в Константино-Еленинском кафедральном соборе будут раздавать традиционное рождественское блюдо – коливо (вареная пшеница с цукатами и сухофруктами), сообщили в информационном отделе Костанайской епархии.

В прошлые годы на территории Константино-Еленинского собора устанавливали вертеп /



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37268 Фото из архива "НГ"

- Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В Православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом, - сообщили в епархии. - Празднование Рождества Христова продолжается Святками – временем между Рождеством и Крещением Господним, когда весь православный мир восхваляет в песнопениях и колядках родившегося Христа Спасителя, люди ходят друг к другу в гости, в храмах учащимися воскресных школ устраиваются концерты и утренники.

Рождественские богослужения в Константино-Еленинском кафедральном соборе пройдут 6 и 7 января:

6 января в 08:00 – Царские часы и Литургия;

6 января в 16:00 – Всенощное бдение;

6 января в 22:30 – праздничная Божественная литургия;

7 января в 09:30 – поздняя Божественная литургия.

Традиционно во всех храмах Костанайской епархии будут совершаться ночные Богослужения.

6 января, утром, после Литургии в Навечерие Рождества Христова прихожанам в храме будет раздаваться традиционное рождественское блюдо – коливо (вареная пшеница с цукатами и сухофруктами).