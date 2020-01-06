"Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского сочельника провели в главном храме Костанайской области

Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский Сочельник - день приготовлений к рождению Иисуса Христа.

На территории Константино-Еленинского собора в Костанае уже установили вертеп - место из сосновых веток с картинкой яслей, как символ рождения Спасителя.

Возле вертепа можно зажечь свечи и помолиться.

В самом храме, по традиции, установлены две рождественские елки, отведены места для подношений, где можно освятить хлеб, выпечку, и места для зажжения свечей за здравие и за упокой.

Специальная служба - Великое Повечерие - началась в соборе в 16.00.

Сначала молитвы читал один священник, через полчаса к нему присоединились еще несколько. Молитвы читались нараспев и сопровождались пением хора.

"Яко с нами Бог", "Рождество твое...", - слышалось наверху. "Владыка, прости беззакония наши", - читали внизу. Прихожане крестились, отдавали поклоны, молились.

- Сегодня, в Рождественский сочельник, верующие еще постятся, - рассказали "НГ" служащие собора. - Не едят до первой звезды, которая появится на небе примерно в 18.00. Потом можно будет разговеться сочивом - специальной едой - рисовой или другой кашей, в которую добавлют изюм, фрукты. Мясо нельзя есть даже после появления на небе первой звезды. Можно будет только после 12-ти ночи, когда в соборе отслужат литургию.

Рождественский пост для православных христиан начался 28 ноября 2019 года.

Сегодня в 22.00 все желающие могут прийти в Константино-Еленинский собор на исповедь.

А в 24.00 начнется Божественная литургия в честь Рождества Христова. Ее проведет епископ Костанайский и Рудненский Анатолий.