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"Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского сочельника провели в главном храме Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 января 2020, 20:54 |  Общество

Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский Сочельник - день приготовлений к рождению Иисуса Христа.

На территории Константино-Еленинского собора в Костанае уже установили вертеп - место из сосновых веток с картинкой яслей, как символ рождения Спасителя.

Возле вертепа можно зажечь свечи и помолиться.

В самом храме, по традиции, установлены две рождественские елки, отведены места для подношений, где можно освятить хлеб, выпечку, и места для зажжения свечей за здравие и за упокой.

Специальная служба - Великое Повечерие - началась в соборе в 16.00.

Сначала молитвы читал один священник, через полчаса к нему присоединились еще несколько. Молитвы читались нараспев и сопровождались пением хора.

"Яко с нами Бог", "Рождество твое...", - слышалось наверху. "Владыка, прости беззакония наши", - читали внизу. Прихожане крестились, отдавали поклоны, молились.

- Сегодня, в Рождественский сочельник, верующие еще постятся, - рассказали "НГ" служащие собора. - Не едят до первой звезды, которая появится на небе примерно в 18.00. Потом можно будет разговеться сочивом - специальной едой - рисовой или другой кашей, в которую добавлют изюм, фрукты. Мясо нельзя есть даже после появления на небе первой звезды. Можно будет только после 12-ти ночи, когда в соборе отслужат литургию.

Рождественский пост для православных христиан начался 28 ноября 2019 года.

Сегодня в 22.00 все желающие могут прийти в Константино-Еленинский собор на исповедь.

А в 24.00 начнется Божественная литургия в честь Рождества Христова. Ее проведет епископ Костанайский и Рудненский Анатолий.
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§ Я
Re: "Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.01.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Св. Евангелие от Матфея 15:24).

А если еще учесть, что алтарь расположен на север, то возникает естественный вопрос : Кому и почему они покланяются ?

«И спросил Андрей Ионин, ученик Его: «Равви! каким народам нести благую весть о Царствии Небесном?» И ответил ему Иисус: «Идите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда где живут сыны дома Израилева. К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея (апокриф) гл.5 ст.1-3).
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