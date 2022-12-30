Защитить пенсионеров и инвалидов от телефонных и интернет-мошенников предлагают в Агенстве РК по регулированию и развитию финансового рынка с помощью сервиса «вторая рука». Проект запустили в пилотном режиме.





- Заемщик или клиент банка может оформить доверенное лицо, которое каждый раз будет подтверждать все его банковские операции, - пояснил "НГ" представитель пресс-службы АРРФР Дмитрий АКМАЕВ. - Помощником может быть ближайший родственник, друг, коллега, Таким образом ни одна банковская операция не будет одобрена клиенту без подтверждения "второй руки".

Помощник получит уведомление о планируемых онлайн-операциях в приложении банка, либо посредством SMS и сможет подтвердить или отклонить их.

Кроме того, если клиент банка потеряет свою карту, либо произойдет утечка личных данных, с помощью все той же "второй руки" можно будет проследить необычную активность на банковских счетах. Помощник сможет остановить нежелательную транзакцию, предупредив об этом клиента.

Подключиться к сервису "вторая рука" возможно только по инициативе самого клиента. А вот при отключении этой услуги в агентстве все же рекомендуют всем кредитным организациям проверить запрос клиента для выявления потенциальной угрозы мошеннических действий.

- Банк также следит за подозрительными действиями самого помощника, - добавил Акимаев. - Если там посчитают, что доверенное лицо может потенциально навредить клиенту, то банк должен уведомить его, что помощник делает не те действия...

В первой половине 2023 года сервис "вторая рука" пройдет апробацию, а после данный механизм, планируют в агентстве, будет регулироваться нормативно-правовыми актами для обязательного применения в кредитных организациях.

- Мы, как регулятор, за то, чтобы этот механизм был доступен для всех граждан - не только для пожилых и людей с инвалидностью, но и для молодых людей, - сказал Дмитрий Акмаев.

- Почему человек попадается на действия аферистов? В нашей истории о телефонном мошеничестве жертвой оказалась пенсионерка. В прошлом она была бухгалтером. Сказать, что женщина не умеет распоряжаться деньгами, будет неправдой. Но мошенники вынудили ее не только взять кредит, но и продать срочно квартиру по низкой цене. Все деньги она перечислила злоумышленникам с верой, что она поступает правильно...

- Вопрос - не в финансовой грамотности, - комментирует Акмаев. - Когда мы говорим о перечисляемых мошенникам суммах, то градация такая - от нескольких тысяч и до нескольких десятков миллионов. Как может быть человек, финансово неграмотный, обладать миллионами? Скорее всего, стоит вопрос о способности критически мыслить. Некотрыми жертвами мошенников движут страх, жадность или боязнь упущенной выгоды. Финансовая грамота, в классическом варианте, не поможет, это точно! Поможет только холодная голова, самообладание.

Представитель пресс-службы АРРФР привел пример из опыта агентства, в котором потерпевший сделал все, чтобы оказаться жертвой обмана:

- Пострадавший обратился к нам, он вложил деньги в некую организацию. Причем мы выяснили, что это была финпирамида. Мы заблокировали их сайты на территории Казахстана. Их представительства были в Украине, Росии и на Кипре. Обратившийся к нам гражданин каким-то образом нашел телефоны этих компании, связался с ними. Те дали ему специальный VPN с вредоносной программой. С помощью этого сервиса он зашел на их сайт, перечислил им деньги, да еще умудрился данные своей карты передать. Мало того, что ему деньги не вернули, но и с карты деньги украли. И потом этот мужчина пришел в агентство и говорит, что мы его не защитили. Но мы сделали все, чтобы он его не смогли обмануть. Мы заблокировали сайт организации, предупредили его, что это мошенники, внесли эту компанию в реестр организаций, которые имеют признаки мошеннических действий. На территории республики деятельность этой организации была запрещена. Но если человек хочет потерять деньги, ничего его не остановит.

В агентстве считают, что казахстанцы технически защищены от потенциальных мошенников - во всех банках применяются многофакторная аутентификация и другие сервисы. Проблема - в самих людях,

- К сожалению, сколько бы мы уровней защиты не выстроили, - отмечает Акмаев, - все равно найдется тот, кто самостоятельно их преодолеет.

Если гражданам сообщили об их участии в каких-либо операциях, проводимых силовыми структурами, либо о выдаче кредита и ипотеки, оформлении очереди на жилье, нужно ответить "Я сам вам перезвоню!" и прекратить разговор.

- Даже если вам якобы звонят из управления полиции, скажите: "Хорошо. Как ваша фамилия? Я через 102 попрошу вас соединить", - рекомендует Дмитрий. - А потом можете перезвонить в местное отделение и уточнить, действительно ли вам звонили.

Колл-центр работает и в АРРФР. На короткий номер 1459 можно позвонить и с городского, и с мобильного телефонов. Здесь же можно получить консультацию специалистов.

И в завершение - совет костанайского психолога Айны ИБРАЕВОЙ:

- Попадаются на уловки мошенников те, у кого возникли временные трудности. Внешне будет казаться, что все хорошо, но всегда же хочется чего-то большего... Например, мамы в декрете - им не хватает общения, денег, как правило, хочется помочь своим супругам, а многие семьи снимают квартиры. Или пенсионеры, которые сидят дома, ограничили себя в общении. Как правило, это уязвимая категория людей. И мошенники этим пользуются. Поэтому всегда нужно с холодным сердцем и холодным умом принимать решения, особенно касающиеся управления финансами.