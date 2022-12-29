В ночь с 31 декабря на 1 января костанайцы еще смогут проехать на автобусах по старому тарифу (безналичный расчет - 80 тенге, наличный - 150 тенге). Общественный транспорт на маршрутах №№ 3, 10, 13 и 18 будет ездить до 3 часов с интервалом 30 минут.

С 7 часов утра будет действовать новый тариф (безналичный - 100 тенге, наличный - 170 тенге). Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в отделе ЖКХ акимата Костаная.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, с 17 часов 31 декабря 2022 года до 4 часв 1 января 2023 года движение автотранспорта по ул. Алтынсарина (от ул. Тәуелсіздік до ул. Толстого) будет перекрыто. Данное ограничение не распространяется на общественный транспорт.

В новогоднюю ночь костанайцев на площадь возле облакимата будут развлекать артисты в программе «Ғажайып кеш»

19.00-20.00 - Концертная программа «Жаңа жылдық ғажайып. В ожидании чуда» (программа ДК «Мирас»)

20.00-22.00 - «Жаңа жылдық ертегі. Новогодние сказки» (театрализованная программа с участием детского развлекательного центра «Затея»)

22.00-23.00 – Концертная программа «Төрле, Жаңа жыл! Весело встречаем Новый год!» (программа ДК «Мирас»)

23.00-00.30 - перерыв.

00.40-02.00 – «Жаңа жылдық көңіл-күй. Новогоднее настроение»

00.55 – поздравление костанайцев и гостей города

01.00 – новогодний фейерверк

График движения автобусов в новогоднюю ночь

(с 00:30 до 03:00 01.01.2023 г.)