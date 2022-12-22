Тариф на проезд в автобусах в областном центре был поднят после обращений перевозчиков. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. Он отметил, что постановление о повышение тарифа уже подписано акимом города. Напомним, вчера стало известно, что документ прошел согласование в Министерстве юстиции. И теперь проезд в автобусах для костанайцев за безналичный расчет поднимется с 80 до 100 тенге, а за наличку с 150 до 170 тенге.

- Поступило обращение от перевозчиков о повышении тарифа, так как увеличилась статья затрат, а стоимость тарифа не повышалась с 2017 года, - сообщил Бейсенов. - Перевозчики каждый год обращались с подобными просьбами, но тариф не повышали. Обращения были и в 2018, и в 2020 году. В январе 2021 года тариф не поднимали, а вводили дифференцированный тариф.

По словам Бейсенова, в этом году на компенсацию затрат перевозчиков выделяли 2,1 млрд тенге. Это субсидии на социально-значимые маршруты. Но покрывали они только 60% затрат перевозчиков. В среднем рассчетный тариф по городу составляет 200 тенге. В 2023 году сумму дотаций для перевозчиков не утверждали, но бюджетную заявку составили на 4 млрд тенге.

- В следующем году, в случае, если наша бюджетная заявка будет полностью утверждена, планируется приобрести дополнительно 54 новых автобуса, - рассказал журналистам Бейсенов. - От жителей города действительно поступают жалобы на работу перевозчиков. Мы по ним отрабатываем. Были обращения по изменению графика движения, меняли схему движения на 11-м маршруте. Также в связи с похолоданием были случаи, когда автобусы выходили из строя, в связи с чем увеличивался интервал движения.

Ответил Бейсенов и на критику костанайцев в соцсетях. Он отметил, что хоть в крупных городах Казахстана проезд в автобусах дешевле на 10 тенге, зато там государство выделяет на порядок больше объём субсидий.

- Я вам так скажу, это субъективная точка зрения, - ответил "НГ" Бейсенов. - Не каждый, кто комментирует, знает о реальных затратах перевозчиков. Водителям нужно поднимать зарплату, автобусы нужно обслуживать и ремонтировать, растет стоимость ГСМ. Не каждый это понимает.

Фото Георгия ГОВОРОВА