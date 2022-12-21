Постановление акимата уже прошло согласование в Министерстве юстиции, сообщает отдел ЖКХ областного центра. С 1 января 2023 года костанайцы за проезд по городу будут платить 100 тенге безналичным расчетом и 170 - при оплате наличными.

Для пенсионеров при безналичной оплате тариф составит 90 тенге, для детей - 50% от суммы - 50 тенге. За наличный расчет, как и прежде, все категории пассажиров будут платить 170 тенге.

Кроме проезда по Костанаю изменится цена и на пригородных маршрутах - в Тобыл и Заречный.

- В пригородных автобусах оплата будет производиться следующим образом: безналичным способом – 5 тенге за 1 км необходимо прибавить к установленным 80 тенге. До Тобыла два километра, итоговая сумма – 90 тенге, - сообщает отдел ЖКХ. - Если оплата будет наличными, то в таком случае 1 км будет стоить 10 тенге. Необходимо прибавить получившуюся сумму к 150 тенге и стоимость проезда до нужного населенного пункта: до Тобыла – 170 тенге, Заречного – 190 тенге. Такая же схема будет применима ко всем пригородным маршрутам.