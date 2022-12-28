На прошедшем 23 декабря инвестфоруме, в котором приняли участие представители местных строительных компаний, а также их коллеги из Астаны и Алматы, аким Костанайской области озвучил потенциал развития региона, а также познакомил с планами строительства жилья на ближайшие три года.





Помимо строительства нового жилья, Кумар Аксакалов берет направление на модернизацию старой части Костаная. Большой акцент делает на внешний облик города, для этого нужно разработать общую концепцию. Кроме того, в планах - восстановить жилой фонд в других городах области и построить новые дома в сельской местности.





- Всем застройщикам разъяснены наши предложения, - уточнил для «НГ» итоги форума руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ. - Ждем предложений от них и от архитекторов по облику и застройке.

Инвентаризацию ветхого жилья в Костанае должны завершить до конца 2022 года. Тогда же можно будет ответить на вопросы о выделении земельных участков под застройку. Цена земли - один из уязвимых факторов для строительных компаний, который отражается на конечной стоимости жилья.





- Если бы земельные участки предоставили бесплатно в черте города, или хотя бы по кадастровой стоимости, то это была бы одна из существенных мер господдержки, - прокомментировал «НГ» директор ТОО «Строй Элит Дом» Тулепберген КОЙШИБАЕВ. - А в Костанае земля очень дорогая.

На удорожание проектов влияет и строительство подрядчиками инженерных сетей. По мнению Койшибаева, на эти цели нужно выделять средства из госбюджета.





- Нужно понимать - чтобы освоить новые земельные участки, необходимо строить новые коммуникации, что опять приведет к большим затратам, - отмечает директор ТОО «Инвест Кост» Канат САЛИМГИРЕЕВ. - При этом в городе сети не обновятся сами собой, для этого нужны колоссальные средства. К тому же строительство модульных котельных - это дополнительный бизнес. Например, мне сейчас надо провести теплотрассу на 600 млн тенге, а вот модульная котельная на весь микрорайон обошлась бы мне в 200 млн тенге. Выгода очевидна. Но в нашем регионе почему-то строителям отказывают в этих котельных.

Прошедший форум, по его мнению, это хорошая площадка для разработки совместного регламента, по которому в ближайшее время будет понятно, как и где работать строителям. Помимо этого, местные исполнительные органы не должны самоустраняться в вопросах взаимодействия инвесторов с жильцами как новых, так и ветхих домов.

- Должна быть понятной схема переселения - прежде всего для жильцов, - продолжает Салимгиреев. - Людям нужно доступно и популярно объяснять необходимость реновации.

Еще один эффективный инструментов - возможность связать все коммуникационные сети Костаная, где сразу бы заложили будущие трассы, что станет совместным планом работы для всех застройщиков.

- По городу я не вижу, что есть такой план, - поясняет директор ТОО «Инвест Кост». - Да, есть разработанный ПДП, но фактически его нет. Нужно все проекты соединить так, как запланировано в проекте. Этот форум хорош тем, что инвесторы узнали друг друга, это развивает здоровую конкуренцию. Важно, чтобы мы совместно работали, а не так, что одни построились повыше, а других пусть топит, хоть трава не расти.

Кстати, в ТОО «Инвест Кост» есть опыт строительства нового жилья в сельской местности. На эти мероприятия, напомним, нацелен аким области. В 2019 году в Аулиеколе компания ввела в эксплуатацию многоэтажный дом. Заказчик намеревался его построить для пятерых врачей, остальные квартиры - продать.

- Сегодня объект стоит, как памятник. Квартиры не востребованы, - рассказал Салимгиреев. - Ценовая политика что в городе, что там - одинаковая, а вот купить квартиру там или здесь - выбор очевиден... А предприятие, которое строило, сейчас в тяжелом положении.