Такое решение вынес сегодня, 23 декабря, специализированный суд по административным правонарушениям. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

Напомним, 22 декабря сотрудники полиции остановили транспортное средство, которым управлял А., на ул. Каирбекова для вручения уведомлений о штрафах. На месте выяснилось, что у водителя отсутсвует страховой полис. Сотрудники полиции собирались забрать автомобиль на штрафстоянку и тогда водитель со словами "не нужна мне такая машина " разбил в ней стекла.

- А., проявляя пренебрежение к окружающим, нарушая нормы поведения в обществе, повредил свой автомобиль, нарушив тем самым общественный порядок и спокойствие физических лиц, - говорится в постановлении суда. - А. признан виновным по ч. 1 ст. 434 КРКобАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 5 МРП в доход государства.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.