Полицейские сегодня, 22 декабря, остановили автомобиль «Ваз», чтобы вручить водителю уведомление о штрафах. Нарушителя выявили с помощью комплекса «EkinPatrolG2». За ним числилось два штрафа за грубые нарушения ПДД. Кроме того, при проверке документов оказалось, что у водителя отсутствовал страховой полис, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

За отсутствие страхового полиса, без которого эксплуатация транспортного средства запрещена, сотрудники полиции собирались поставить автомобиль на специализированную стоянку. Однако водитель в ответ на составление протокола об административном правонарушении достал биту и разбил стекла в своем автомобиле со словами: «не нужна мне такая машина».

- В действиях водителя усматривается признаки нарушения общественного порядка, поэтому решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, - сообщили в ведомстве. - Автомобиль помещен на специализированную стоянку.