Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана 10 декабря, находясь в Костанае, высказался о критике строителей домов в Аулиекольском районе. «Я хочу сказать, что тот, кто ничего не созидает и ничего не делает, кто в жизни сарая не построил, начинает давать оценку вашему труду», - заявил министр.

У меня сразу возник вопрос: а кто министру дал право оскорблять людей? Жаловались на некачественное строительство и фекалии во дворах именно жители, получившие там жилье. Получается, они все поголовно бездельники?

И второе. Могу смело заявить: у нас стали строить жилье так, что раньше сараи действительно делали лучше. В сараях хоть крыша не протекала, иначе курочки перестанут нести яички.

Вот несколько примеров. Сообщение о сталактитах в квартирах еще не сданного дома в микрорайоне Кунай. Вода с потолка и в подвале в построенной по госпрограмме в пятиэтажке в Рудном. Проблема с домом в микрорайоне Юбилейный. Снос целого жилищного комплекса в Караганде. И так далее и тому подобное. И самое главное - власть считает, что в этом ничего страшного нет. Подобное похоже на одну глупость: «Ветчина возбуждает желание пить, а питье утоляет жажду, стало быть, ветчина утоляет жажду?» Видимо, нас пытаются убедить, что, идя по окружности, можно достигнуть центра.

Кстати, президент Токаев прямо поставил вопрос: способно ли нынешнее правительство осуществить намеченные преобразования. Уверен, что нет.

Возьмем такой пример. На заседании правительства 14 декабря премьер потребовал от профильных министров принять меры по снижению объемов потребительского кредитования. Теперь министры создадут видимость упорного труда и в конце концов что- нибудь «родят», как обычно, несуразное. Это же надо созывать правительство, давать поручения там, где просто-напросто надо запретить беззалоговое онлайн-кредитование. Ведь как получается: банки и расплодившиеся микрокредитные организации с целью получения прибыли раздали массу кредитов, а теперь государство за наш счет банкротит тех, кто не в силах погасить кредиты. При чем тут мы? Пусть банки и терпят убытки. Нет. Дело в том, что владельцы банков повязаны с нашими чиновниками, а терпеть убытки они не намерены.

Или эта программа «Тариф в обмен на инвестиции». Чтобы привлечь деньги, инвесторам обещают повышение тарифов. Спасибо власти. Спасибо «Новому, справедливому Казахстану».

Или обещание Токаева устранить все барьеры для бизнеса за 7 лет и продление еще на год моратория на проверку бизнеса? К чему ведет этот запрет? Горят кафе и рестораны. Те, что еще не сгорели, массово травят людей.

Все 30 лет наша власть остается все той же, но требуется уже иное. Пора от обещаний и красивых речей переходить к делу.

Кстати, французский философ эпохи Возрождения Мишель Монтень, говоря об искусстве произносить речи, привел такой пример: «Афинянам надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для возведения какого-то крупного сооружения. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению, и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами: «Мужи афиняне, что он сказал, то я сделаю».

Хотелось, чтобы наш второй президент, в отличие от первого, стал бы меньше обещать, а все-таки начал больше делать.