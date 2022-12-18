В костанайском областном русском драматическом театре подготовили две премьеры. В декабре премьерные спектакли показали журналистам, а массовый зритель сможет посмотреть их уже в начале 2023 года. Инсценировку «Руки у нас холодные» по рассказам Антона Чехова и спектакль «Красавица в трауре» по мотивам рассказа Мухтара Ауезова объединяет то, что оба они поставлены молодыми российскими режиссерами специально для костанайской сцены. Они проделали не только серьезную работу над переосмыслением классики, но и заметно повлияли на качество оформления новых постановок. Подробности костанайских театральных премьер - в обзоре «НГ».

"Основано на реальных историях"

Обзор инсценировки "Руки у нас холодные" можно прочитать здесь. Второй спектакль - «Красавица в трауре», - поставил режиссер из Санкт-Петербурга Ринат КИЯКОВ. Но если коллеги из ГИТИСа рассуждают о любви к жизни, то питерский режиссер все свое внимание сосредотачивает на том, как пережить смерть близкого человека. На сцене пять девушек, у каждой своя история.

- Специально для театра я собирал многочасовые интервью у реальных женщин и потом отбирал кусочки, чтобы их использовать на сцене, - рассказал Кияков. - Причем у одной из девушек парень погиб буквально пол года назад. Опросил я в итоге человек семь, это было очень трудно. Очень многие не хотели разговаривать о потере близких, поэтому присылали мне напечатанные ответы или в формате аудиосообщений. А я давал актрисам прочитать или послушать их. Все истории, кроме героини Мухтара Ауезова Карагез, реальные. И то, даже в вымышленного персонажа мы внесли некоторые дополнения из реальной жизни.

Хоть автор использует классику Мухтара Ауезова, герои спектакля максимально осовременены. Они знакомятся в соцсетях, поют песни Манижи и Цоя, получают в подарок говорящего плюшевого медвежонка и возмущаются существованием «комбината по производству гробов».

- Я очень долго жил в Астрахани, а здесь у меня живут родственники, которые абсолютно современные, многие говорят на трех языках, - поясняет Кияков. - И почему нужно спектакль делать обязательно в традиционных старинных нарядах, мне не понятно. Я уважаю традиции, но мне показалось, что Казахстан очень современная страна. Я видел, как на других спектаклях, не буду говорить где, молодые зрители часто просто спят, когда люди выходят в халатах. Да и сам Ауезов был вполне прогрессивным человеком, он предлагал отказываться от ядерного оружие. Ауезов это казахстанский Сахаров.

Выразить свое отношение к смерти

Спектакль «Красавица в трауре» безусловно приятно удивит костанайцев своей пластикой, которую поставила питерский хореограф Альфия Агишева. Каждый показ спектакля будет отличаться от предыдущего уже потому, что финальные монологи об отношении девушек к смерти не прописаны в сценарии, их актрисы придумали сами. Роль Карагез в спектакле сыграла актриса из Санкт-Петербурга Мария МИРОЛЮБОВА, которая в марте 2022 года переехала в Костанай.

- Изначально монологи были прописаны в сценарии, но когда мы начали их репетировать, оказалось, что они из наших уст звучали крайне пафосно, - объяснила Миролюбова. - Мы хотели подвести итог, поэтому режиссер дал нам задание самим написать свои монологи. На это у нас был один вечер. Тема обширная, поэтому у нас получилось у каждой уйти в свою сторону. Мне захотелось написать о моих любимых, о том, что мы бываем с ними грубыми и не всегда ценим моменты, когда мы рядом. К счастью, я пока не часто сталкивалась в реальной жизни со смертью близких. Скоро будет ровно год, как умерла моя любимая бабушка. Это пока самая тяжелая потеря в моей жизни. Я очень хочу, чтобы как можно дольше в моей жизни не было потерь. Мне 23 года, так как я не так долго живу, я долго копила эмоции и переживания, чтобы показать их на сцене. У нас в спектакле есть фраза, что «мир многих женщин крутится вокруг их мужчин». Я считаю, это абсолютная правда. Я счастливый человек, поэтому мне было тяжеловато погрузиться в такую серьезную тему. Тем более моя героиня гораздо старше меня.

Собирали коллаж

В спектакле много символов и отсылок: от голов лошадей до яблок и тюльпанов. Роль Карагез в творческом пути Миролюбовой стала для нее первой главной. Ее героиня - единственная, чье имя зритель знает наверняка. Как подчеркивает Мария, красавица в трауре, это не какая-то конкретная женщина или героиня рассказа Ауезова, красавица в трауре - это любая женщина, которая пережила потерю любимого мужчины.

- У нас получилась сборная солянка, в которой очень много как музыкальных кусочков, так и элементов пластики, получается такой коллаж, - отмечает актриса Татьяна ЗАХАРЧЕНКО. - Когда Ринат пришел на первые репетиции, он дал нам задание посмотреть картины армянского кинорежиссера Сергея Параджанова. Что-то должно быть из Параджанова. Поэтому действие на сцене похоже на его картины. И Ринат Киязов собирал свой коллаж из разных кусочков, из того, что чувствовали и делали мы. В какой-то момент у меня щелкнуло, я вспомнила такой прикол: когда ты сидишь в заведении и голоса разных людей сливаются в один шум. И под него я иногда намурлыкиваю песню. Я вспомнила песню «Держи меня земля» Манижи и предложила попробовать ее. Мы ее долго собирали, раскладывали на строчки, вставляли строчки на казахском языке.

Как отмечают в театре, новый спектакль - это проникновение во внутренний мир женщин, проживающих утрату любимого. Постановка эмоционально непростая, требующая вдумчивого отношения к тексту и действию. «Красавицу в трауре» костанайцы смогут увидеть в феврале 2023 года.

Фото Георгия ГОВОРОВА