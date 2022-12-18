О том, как и на что бросались силы, ресурсы, люди и как решалась проблема с мусором.

Город защитился, город отстоял свое право на чистоту. И этот опыт останется с городом навсегда

Вместо предисловия

«Я применил прием самообороны, сделал бросок и, подмяв его под себя, обездвижил».

Факт

ТОО «L-Trading» уже закупило новые мусоровозы для евроконтейнеров и готово выйти на линию, как только акимат разместит на новых контейнерных площадках новые евро контейнеры с крышками. Новые баки уже установлены на площадках, брошенных Ажаром. А в рамках меморандума между акиматом и Л-трэйдинг, жители могут заключать договоры с новой фирмой. А о том, что «L-Trading» готово вложить в решение мусорной проблемы возникшей в городе до 500 млн. тенге, говорилось еще 31 января уходящего года. Тогда представитель компании Максим Фролов в интервью представил компанию «Город без отходов», под эгидой которой будут внедряться проекты по переработке разных видов мусора, в том числе строительных отходов. Предлагал разделить мусор на сухой и мокрый, модернизировать контейнерные площадки, создать сеть пунктов приема отходов. Что изменилось за год? Мусорная проблема не только не решилась, а достигла критической фазы, рискуя обернуться экологической катастрофой не только для города, но и для его окрестностей.

Каждая из сторон-участников конфликта предлагала свои варианты решения проблемы. ТОО «Рудный Ажар-2006» продолжало настаивать на увеличении тарифов до 340 тенге. Не дождавшись от акимата утвержденных тарифов, ввело их самостоятельно. По словам Фролова, это никак не способствует решению основного вопроса с мусором, лишь позволит поднять зарплаты работникам мусоровывозящих компаний на 10%.

Бросок первый

Не дождавшись повышения тарифов и утверждения их акиматом, "Рудный Ажар" решает бросить своих абонентов. В августе ТОО прекращает обслуживание п. Горняцкий и старой части города. А 1 декабря сообщает о приостановлении, либо прекращении обслуживания 21 мусорной площадки (пятая часть всех стоянок города) «в связи со сложившейся экономической и технической ситуацией», не сильно заботясь о правовой составляющей своего решения. Этот бросок имеет далеко идущие последствия как для самой фирмы, так и для всех сторон ведущейся войны.

С 1 июня ТОО «Рудный Ажар-2006» самовольно приказом руководителя установила тариф в 340 тенге. Однако департамент Агентства по защите и развитию конкуренции после обращения жителей вынес уведомление о наличии в действиях (бездействии) субъекта признаков нарушения антимонопольного законодательства. В результате ТОО «Рудный-АЖАР-2006» снизило тарифы с 1 декабря 2022 года для физических лиц до 245,02 тенге на 1 человека в месяц. Отметим, что радость эта для рудничан продлится всего лишь месяц, так как маслихат уже утвердил новый тариф в размере 389 тенге с человека (без НДС).

Второй бросок



Его совершил акимат. Нет, конечно, он не бросил обслуживать жителей. Но на борьбу со стихийными или, как их называют все, несанкционированными свалками, акимат бросил миллионы бюджетных тенге, буквально зарыв их на полигоне ТБО. В сентябре объявляется лот на почти 45 млн тенге. Как заявил заместитель акима Рудного Азамат Искаков, существенные денежные суммы вместо строительства детских спортивных игровых площадок и иных объектов необходимой городу инфраструктуры направляются фактически на санитарную уборку и очистку контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Но мусорную проблему это по-прежнему не решило.

Третий бросок

Его совершил представитель РОО "КазЭкоПатруль", инспектор, эко-амбассадор по Костанайской области Максим Фролов. Причем этот бросок был совершен буквально: "Я применил прием самообороны, сделал бросок и, подмяв его под себя, обездвижил". Так уж совпало, что Максим является заместителем директора ТОО «L-Trading». В результате броска у директора ТОО «Рудный Ажар» Алексея Нурушева оказалось сломано ребро.

А причиной, которая привела к потасовке представителей двух фирм по вывозу мусора, явился накал страстей, связанных с неисполнением своих обязанностей ТОО "Рудный Ажар". Разные весовые категории Нурушева и Фролова зеркально противопоставляются в бизнесе. Взяв на себя обязательства по обслуживанию почти 90% населения города, ТОО «Рудный Ажар-2006» буквально накрыло город тысячами тонн невывезенного мусора. Не только у инспектора экопатруля, но и у жителей возмущение достигло точки кипения.

Однако спровоцировал этот бросок, по словам Фролова, Нурушев, первым нанеся удар под глаз. Сам же Нурушев обещал прокомментировать ситуацию позже, но до сих пор хранит молчание.

Видимо, у «Рудный Ажар» кончились какие-либо весомые аргументы, способные как-то изменить ситуацию. Остались только давно забытые методы решения проблем из 90-х. Когда вопросы решались по-пацански, а не в правовом поле.

Четвертый бросок

Возможность совершить его получила компания "Л-Трейдинг", так как ТОО «Рудный Ажар», похоже, совсем потеряло почву под ногами. Получив 362 судебных производства, некоторые из которых достигали полумиллиона тенге, растеряв персонал и совершив демарш, ТОО "Рудный Ажар", похоже становится уже прошлым для города. Ведь всегда была возможность сократить область обслуживания. Однако предприятие не только не сделало этого, но и не давало возможности выбора абонентам, навязывая свое видение ситуации не только жителям, но и акимату, затягивая решение мусорного вопроса в судебных прениях.

Но вернемся к "Л-Трейдинг". Являясь субподрядчиком компании, выигравшей тендер на вывоз несанкционированных свалок, эта фирма подает заявку на участие в тендере по облуживанию контейнерных площадок. Новых площадок с новыми контейнерами, используя новые мусоровозы (причем эти мусоровозы не новые для города в частности, а абсолютно новые машины с пробегом около 5000 км). "Л-Трейдинг" получило возможность доказать, что борьбу с мусором можно выиграть, предложив достойную конкуренцию и добросовестно отнесясь к исполнению взятых на себя обязательств.

Подведение итогов

Итак, что мы имеем? Кто кого кинул в этой непростой истории? Я считаю, что по большому счету всех кинуло только ТОО «Рудный Ажар». Остальные стороны-участники лишь пытались разгрести то, что компания наворотила за годы своей монопольной деятельности, пытаясь откусить больше, чем способна проглотить.

Слова Фролова звучат достаточно символично: «Я применил прием самообороны, сделал бросок и, подмяв его под себя, обездвижил». Не скрою, многие жители города рады, что «дебошир», доведший ситуацию в городе до коллапса, был подмят и обездвижен. И это не является рейдерским захватом, как пытался представить Нурушев в своих интервью. Это как раз и является неким «приемом самообороны» города от недобросовестной компании. Город защитился, город отстоял свое право на чистоту. И этот опыт останется с городом навсегда. Натерпелись достаточно. Строить Новый Казахстан будем по-новому.

Вместе изменим жизнь к лучшему.