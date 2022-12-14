Департамент полиции Костанайской области 13 декабря ответил на запрос "НГ" о нападении питбуля на Александру Лаврухину и ее немецкую овчарку. Напомним, инцидент произошел вечером 26 ноября на пустыре позади ДК «Текстильщик», питбуль был без намордника, а поводок тащил за собой.

Кадр из видеозаписи

- В отношении 27-летнего владельца собаки породы питбуль составлен протокол об административном правонарушении по п. 4 ч.1 ст. 407-2 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными» в виде административного штрафа 10 МРП (31 800 тенге), - сообщил заместитель начальника ДП Бауыржан АБЕНОВ.

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В ведомстве напомнили, что выгул домашних животных осуществляется в соответсвии с типовыми правилами содержания и выгула домашних животных, утвержденных приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №168 от 20 мая 2022 года. За нарушение порядка выгула предусмотрена административная ответственность.