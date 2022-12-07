Видеозапись нападения питбуля на человека опубликовал 2 декабря instagram-аккаунт «НГ» со ссылкой на видео и текст школы дрессировки собак «Компаньон». 3 декабря корреспондент «НГ» поговорил с пострадавшей и узнал мнение эксперта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

Вечером 26 ноября Александра ЛАВРУХИНА выгуливала немецкую овчарку на поводке и в наморднике на территории за ДК «Текстильщик» в районе КСК. Примерно в 17:35 на них напал питбуль без намордника, на скорости атаковал сначала собаку, потом вцепился в ноги женщине.

- У моей собаки сработал охранный инстинкт и она кинулась на питбуля, но я ей дала команду: «Оставь! Сидеть! Место!» и она успокоилась, - рассказала Александра. - Я была одета в лыжный костюм и удалось избежать перелома костей, но были нанесены рваные раны и текла кровь.

Владелец питбуля, догнав собаку, оттащил ее от лежащей на снегу женщины, ударил питбуля, выругался и ушел.

Нападение питбуля на Александру и ее овчарку Дарси произошло вечером 26 ноября сзади ДК «Текстильщик»

В 18:15 двое парней доставили Лаврухину в травмпункт. Они же сказали, что знакомы с владельцем питбуля.

- С того дня этот парень на связь со мной не выходил, не извинялся, - сообщила Лаврухина. - На данный момент известно, что напавшая собака - питбуль белого окраса, кличка Пират. Владелец - парень примерно 25-27 лет, был одет в темную куртку, на голове капюшон от теплой толстовки.

По заявлению потерпевшей дело зарегистрировали в Северном ОП Костаная. Но видео с камер наблюдения, установленных на ДК «Текстильщик», Александра взяла самостоятельно. 2 декабря ей позвонил участковый и сообщил, что личность владельца питбуля установлена, ему вынесено наказание по административной статье. Лаврухина собирается подать на него иск в суд.

- Я очень люблю собак, особенно овчарок, - рассказала Александра. - Сначала, еще в студенческие годы, у меня была восточноевропейская, потом подарили немецкую. Ее зовут Дарси, ей два года. Я узнала, что в Тобыле есть школа дрессировки собак, там меня научили, как правильно давать ей команды, чтобы слушалась. Мы прошли общий курс дрессировки (ОКД) и курс "Управляемая городская собака" (УГС).

В школе «Компаньон» отмечают, что Лаврухина - очень ответственная хозяйка собаки. Несмотря на занятость (она работает учителем - «НГ»), Александра находит время для обучения питомца. Кинолог Андрей КУЛАКОВ прокомментировал инцидент:

- Здесь я вижу элементарное отсутствие воспитания и дрессировки питбуля. В данной ситуации виноват владелец. Мы понимаем, что собака серьезной породы, относиться к ее дрессировке и воспитанию нужно очень серьезно. На видео четко заметно, что собака атакует другое животное. Я могу предположить, что подобные инциденты были и ранее. Возможно, эту собаку травили и на бездомных животных, потому в этом случае хозяин не смог ее остановить, управляемость у этой собаки нулевая. Владельцу нужно выгуливать такую собаку только с коротким паводком и намордником.

В правилах выгула и содержания домашних животных четко прописано, что собака должна выгуливаться в наморднике и на паводке, там также указан список пород собак, за которых владелец несет особую ответственность. Питбули входят в этот список.

- Я занимаюсь подготовкой собак к защитной службе. И когда ко мне обращаются люди с питбулем, стаффордширским бультерьером и другими похожими породами, я отказываюсь, потому что я осознаю, что крайне редко владельцы доводят их воспитание до логического конца, - отмечает кинолог. - Это очень трудоемкий процесс - научить собаку охране, при этом она должна быть полностью адекватной, а владелец должен уметь ей управлять. Например, сегодня на занятиях в школе у нас были собаки породы кане-корсо - очень серьезная порода, но хозяин дает ей команду, она отходит и я могу подойти, спокойно с ним поздороваться. Ваделец собаки себя ощущает защищенным и уверен, что окружающие не пострадают.

Кулаков рассказал, какие курсы должна пройти собака, чтобы стать управляемой и адекватной:

- Во-первых, это социализация, когда собака еще щенок. Это регулярные выходы на улицу, собака не должна отвлекаться на автомобили, на посторонних людей. Можно еще пройти общий курс послушания. В советское время общий курс дрессировки проходили все собаки. Были также специальные курсы: защитная и защитно-караульная служба, для поисковых собак. Я занимаюсь дрессировкой собак с 1990 года и помню, что тогда это все было на контроле у государства, был клуб ДОСААФ и все стояли на учете. И не важно, у вас йоркширский терьер или кавказская овчарка, азы воспитания собака должна была получить.

Фото Андрея СКИБЫ