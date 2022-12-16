Смена акима Костанайской области продолжает активно обсуждаться в социуме. Естественно, главный вопрос: что потеряно и что приобретено для нашего региона от этой смены мест. Давайте порассуждаем вместе.

Приход в нашу область Архимеда Мухамбетова сочувственно прокомментировали актюбинцы: «Поздравляем, к вам пожаловал Господин 30%!» Понятно, о чем шла речь. Вслед за акимом в область подтянулись чиновники из Актобе, тендеры на госуслуги начали густо выигрывать актюбинские частные предприниматели. Сегодня озвучены сведения о значительном росте инвестиций в нашу область за последние годы. Вопрос о том, куда и сколько их было вложено в конкретные объекты, еще ждет своих исследователей. Но налицо огромные проблемы в многоэтажных микрорайонах Кунай и Аэропорт. Можно вспомнить и расколовшиеся пополам дома в Юбилейном. В это же время построены, но так и не запущены в эксплуатацию Ледовый дворец, 50-метровый плавательный бассейн, работают, но вызывают вопросы о своей надежности футбольный манеж и Теннисный центр. Впечатление, что они были построены в угоду личным потребностям и предпочтениям акима. И еще весьма сомнительного назначения гольф-клуб, который замаскирован в складках местности. Для кого он создан? Однозначно для чиновников, которые таким образом причисляют себя к аристократии. В это же время мы - единственная область, не имеющая легкоатлетического манежа, а ребятишки вынуждены тренироваться в лучшем случае в подвалах школ, а в основном на улице.

Предпочтения акима в сторону футбола тоже очевидны, он же и президент областной федерации, он же наклонял предпринимателей на финансирование футбола. Здесь проходят миллиарды практически неподконтрольных средств, и эта тема еще ждет своих исследователей из антикора, ДГД и спецорганов. Не ислучайно два последних руководителя областного управления спорта «ушли по собственному желанию».

Надо признать, что и в отношениях с населением аким придерживался холодного невмешательства, переводя стрелки на подчиненных. Так было с переводом области в свой часовой пояс, где главным препятствием стал нежелание акима иметь разницу во времени с Астаной. Здоровье людей, и особенно школьников первой смены, не принималось во внимание.

Мы помним также дурно пахнущую историю с рудненским колесом обозрения, в которой бесследно исчезли свыше 250 млн тенге, и позицию невмешательства Архимеда. Хотя прекрасно знаем, что любое выделение бюджетных средств находится под пристальным контролем главы региона, это его главный интерес.

Правда, у меня есть и другой пример объективности ради. Когда крайне нужна была помощь Асхату Сейдалину для учебы в Москве, очень дорогом городе, аким помогал в поисках спонсора, и парень окончил Финансовый университет при Правительстве РФ и бакалавриат с красным дипломом.

Что можно сказать о новом акиме? Он из наших краев и людей хорошо знает. Обратили внимание два его решения. Во-первых, он решительно пресек тему гранитных бордюров. И здесь требуется пояснение. Эта тема попала в поле зрения общественности при облагораживании проспекта им. Абая. Тогда именно Архимед Мухамбетов настаивал на применении гранитных бордюров, утверждая, что пусть они и дорогие, зато прослужат десятилетия. Довольно быстро открылось, что гранитные бордюры - вовсе не гранитные, а наштампованы из подкрашенного бетона, и в Караганде продаются по 450 тенге за метр, а не по 4 000, как заявляли в акимате. Тогда от псевдогранита отказались, но недавно горакимат вновь пожелал одеть дороги в гранит. И вот решение Кумара Аксакалова о прекращении манипуляций вокруг бордюров и наши первые аплодисменты новому акиму. Второй повод для одобрения - требование акима опубликовать и сделать доступными для населения телефоны, в том числе и сотовые, чиновников любого масштаба. Это революционное решение. Чего уже скрывать, до сих пор эти номера были абсолютно недоступны для простых людей, и все попытки их узнать натыкались на стандартный ответ: «Давать номера запрещено!»

Есть также надежда, что строительство социально значимых объектов в области будет опираться на мнение населения, волюнтаристская практика Архимеда должна быть прекращена. Именно поэтому его уход из области никаких сожалений не вызывает, давно пора уже было. А дальше посмотрим.

Давно назрела необходимость пересмотреть структуру снабжения региона электроэнергией. Головная контора разбита на десяток фирм-посредников, а по сути – нахлебников, жирующих на деньги простых костанайцев. Даже простейшая операция по замене и поверке счетчика разбита на 6 этапов, каждый из которых надо оплачивать. И вот этот рой живет на наши средства. Мы – самые богатые в Казахстане лоюди, потому что у нас самая высокая стоимость киловатта. Уверен, что это общая просьба населения Костаная и области.