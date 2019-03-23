Аркадий ДЕНИСОВ: Вот приедет лауреат

Из Москвы пришла приятная весть. Наш земляк, студент выпускного курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Асхат Сейдалин стал победителем Всероссийского конкурса среди иностранных студентов.

Тема конкурса - «Выработка единых критериев оценки молодежной политики». Здесь любопытен сам подход. Ведь можно было разработать тему среди молодых ученых типа наших болашаковцев или обратиться к НПО, сидящих на игле грантов, и получить предсказуемые мнения, согласованные с властью. Но россияне пошли другим путем и собрали мнения по поводу от 632 иностранцев, получив богатейшую пищу для размышления.

Чем Асхат покорил конкурсную комиссию, он распространяться не стал, но сообщил, что конкурс шел полгода и состоял из трех этапов: первый - предварительный отбор тезисов, допуск к финалу, второй - собеседование на знание русского языка, третий - собственно защита научной работы.

Участвовать в конкурсе порекомендовали преподаватели факультета, где Асхат считается лучшим студентом. Какие дивиденды обрушатся на победителя, тоже пока неизвестно, но конкурс был масштабный и заказчик, правительство РФ, тоже серьезный.

Напомню читателям «НГ»: Асхат поступил в престижный вуз России на грант, набрав околопредельные баллы на ЕГЭ и рассчитывая на себя, а не на агашек или деньги. Он из рядовой рабочей семьи, живет с диагнозом ДЦП. Москва - дорогой город, собственных средств на проживание у парня не хватало, тем более, что мама снимала уголок рядом с университетским городком (туда посторонних не поселяют), чтобы помогать сыну в быту. Дважды материальную поддержку студенту изыскивал аким области, в июле прошлого года он принял Асхата, маму и автора этой статьи, чтобы понять, о ком вообще идет речь и стоит ли человек внимания. Встреча получилась теплая, душевная. Архимед Бегежанович поделился воспоминаниями о своих студенческих годах в саратовском институте и рассказал немало поучительного для решения финансовых вопросов.

Но в текущем году с помощью как-то не сложилось, и не потому, что тема в текучке была забыта - я об этом не однажды напоминал помощнику акима. Зато проблему в два дня решил новый аким Костаная, Асхату была переведена сумма, достаточная для проживания до конца учебного года. Сейчас идет преддипломная практика, в августе - защита диплома. У меня нет сомнений, что диплом будет красный.

Сомнения есть по другому поводу. Вот приедет парень на родину с дипломом престижного универа, а найдет ли он достойную работу? Ведь, как и до начала учебы, у парня нет тыла из агашек.

Чем его встретит родина, большой вопрос. Берусь отслеживать эту тему до логического завершения. И очень бы не хотелось, чтобы Асхата вынудили искать достойную работу за пределами Казахстана. Тема оттока молодых перспективных кадров за рубеж вроде бы актуальна, о ней говорят и пишут на всех уровнях, но каких-то конкретных мер по торможению этого процесса не наблюдается ни в правительстве, ни в Парламенте. А ведь это вопрос будущего Казахстана, его перспектива.