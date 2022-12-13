Проблемы сети быстрого питания, которая предоставляет Казахстану около двух тысяч рабочих мест – новая головная боль для министров. Нынешнее положение McDonald’s станет проверкой на прочность для госорганов на возможность договариваться и выстраивать логистические цепочки, передает Orda.kz.

ФОто из архива "НГ"

В министерстве торговли и интеграции сообщили, что 9 декабря прошла встреча с руководством McDonald’s в Казахстане, государственными органами, представителями мясного и птицеводческого союзов, а также другими местными производителями. На повестке собрания стоял один вопрос: как спасать McDonald’s.

Генеральный директор ТОО «Food Solutions KZ» (владеет McDonald’s в Казахстане) Асет Машанов сообщил, что компания не отказывается от намерений продолжать работу ресторанов быстрого питания, но если госорганы окажут поддержку, то процесс восстановления ускорится в разы. Например, решатся вопросы с таможенной очисткой грузов, получением сертификации документов и прочие небольшие проблемы, усложняющие доставку определенных продуктов в Казахстан.

«До конца 2022 года будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время, вплоть до одной рабочей недели. Просим оказать поддержу в максимальном ускорении процесса таможенной очистки», – напрямую заявил Машанов.

В КГД заявили, что готовы оказать содействие, если у компании Машанова будут на руках все разрешительные документы от уполномоченных органов, такие как фитосанитарные сертификаты и сертификаты соответствия.

Помимо бюрократических вопросов, в ходе совещания рассмотрели второй вариант – импортозамещение.

«Почему не использовать казахстанское мясо? Оно ничем не хуже. А в плане безопасности, конечно, лучше сделать выбор в пользу нашей продукции», – заявил президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов.

Машанов ответил, что компания готова использовать отечественную продукцию и уже начала переговоры с казахстанскими производителями. Но так как McDonald’s в Казахстане работает на правах франшизы, вся продукция, которая используется в работе, должна соответствовать высоким требованиям качества компании.

«Напомню, что на данный момент мы уже сотрудничаем с несколькими локальными производителями и берём у них сырье, которое соответствуют стандартам McDonalds. Также сейчас ведем переговоры с казахстанскими производителями мяса птицы и говядины», – заключил Машанов.

Если сеть ресторанов быстрого питания договорится с казахстанскими производителями о сотрудничестве, те, по сути, станут новыми партнёрами McDonalds и выйдут на международный уровень и рынки других стран.

В Минторговли согласовали дорожную карту и назначили куратора по каждому вопросу. В какие сроки 24 ресторана быстрого питания по всему Казахстану, обеспечивающие работой около двух тысяч человек, возобновят свою деятельность, не уточнили.

Напомним, McDonalds в Казахстане перестал работать 18 ноября. Причиной послужило отсутствие нужной продукции. Ближайший распределительный центр McDonalds находился в Екатеринбурге. С тех пор как компания приняла решение уйти с рынка России, казахстанские «дочки» стали испытывать нехватку сертифицированных товаров.

Кроме того, в мае 2022 года был задержан 55-летний Кайрат Боранбаев, франчайзи McDonald’s в Казахстане. Он до сих пор находится в СИЗО, будучи фигурантом уголовного дела. Компания Боранбаева также всплыла среди потенциальных покупателей франшизы в России. .

Сейчас Боранбаеву явно не до бургеров с картошкой фри: в США бизнес-магнату предъявили новые обвинения в хищениях в газоперерабатывающих компаниях.