Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 12 декабря, на аппаратном совещании высказался о сталактитах в новостройке микрорайона Кунай. Он отметил, что авария произошла не в жилом, а строящемся здании.

- Я бы хотел добавить от себя по соцсетям, которые мы постоянно мониторим, - сказал Жундубаев. - У нас были порывы. Порывы у нас, в принципе, каждый день - это город, это понятно. В городе всегда случаются ЧП, преступления, какие-то аварии - мелкие и большие. Это нужно понимать. Просто сейчас у нас век соцсетей, где все видно, где даже мелкая авария может преподноситься, как глобальная, если не реагировать вовремя.

Аким Костаная повторил ранее озвученный комментарий городского отдела строительства, согласно которому охранники из фирмы "Нур Сакшы" просмотрели протекание воды из крана Маевского в системе отопления.

- Там по картинке как будто в жилом доме такой ледник, хотя на самом деле это строящийся дом, который не сдан в эксплуатацию, - подчеркнул Жундубаев. - Надо коротко отвечать - дом строящийся, подрядчик проблемный, ищем ему замену. Охранное агентство прозевало этот момент. Из батареи начало протекать, за несколько дней натекло, морозы - вот и всё! Две-три квартиры. По сути, я думаю, ничего страшного не произошло. Такая же авария, как и тысяча других. Но понятно - где люди живут, они обращают внимание. А здесь пустой дом остался без присмотра. Надо реагировать, - указал аким подчиненным. - Не ждать меня или журналистов, а сразу выезжать на место. Приехали, разобрались и четко людям объяснили, что произошло. Я думаю, градус социального напряжения сразу снизился, когда люди узнали, что это не жилой дом, а строящийся.

Прокомментировал аким и другой случай, когда неизвестные открыли пожарный гидрант возле ТРЦ "KostanayPlaza" и устроили потоп. Жундубаев потребовал от чиновников и полиции разобраться, кто это сделал, и опять попросил коллег оперативнее комментировать в СМИ произошедшее.

- Кто зимой такие вещи делает? Это чистое вредительство! - возмутился градоначальник. - Возможно, кто-то заливал каток и забыл закрыть гидрант. Я не знаю, кто это сделал, но это же человеческий фактор. Это вредительство, поэтому нужно разобраться.

По информации Марата Жундубаева, сегодня в Костанае зафиксированы 2 порыва на теплосетях - по ул. Уральская и ул. Дулатова. Работают сотрудники КТЭК, устранить порывы обещают за сутки. Сколько домов остались без тепла, неизвестно.