10 декабря митрополит Астанайский и Казахстанский Александр открыл новый духовно-культурный центр им. епископа Тимона (Русанова) и освятил придомовой храм, расположенный в нем.

- Хочу поблагодарить благодетелей, которые выделили средства и помогли, чтобы мы построили это здание, - обратился глава казахстанской церкви Александр. - Хочу поблагодарить отца Геннадия, под контролем которого осуществлялась вся строительная часть, созидание этого благодатного дома. Хочу пожелать, чтобы здесь протекала насыщенная благодатная церковная жизнь, чтобы был музей памяти новомучеников и исповедников, чтобы сюда приходили люди, участвовали в воскресной школе, чтобы здесь собиралось духовенство, обсуждало значимые вопросы жизни и бытия на приходах. Пусть милость божия прибывает здесь. Сотворим молитву, потому что в молитве освящается любое начинание трудов человеческих. Пусть эта молитва будет глубокой, сильной, чтобы господь призрел наше обращение к нему и с небес благословил святое наше начинание.

Митрополит Астанайский и Казахстанаский Александр совершил обряд малого освящения домового храма при духовно-культурном центре им. епископа Тимона (Русанова)

После вступительной речи митрополит совершил обряд малого освящения храма, посвященного всем святым новомученикам и исповедникам казахстанским. Освященное место расположилось в одном из залов новопостроенного духовного центра.

А помещений в этом новом двухэтажном здании, как оказалось, много. Правда, не все еще оборудованы в полной мере, но начало положено.

Первое впечатление, как только переступила порог здания (зайти пришлось со служебного входа), что находишься в казенном учреждении. Возможно, этому первому контакту помешали стереотипы, что в духовном центре должно быть немного иначе...

Запах свежего ремонта так и манил прогуляться по новому зданию, тем более до начала мероприятия еще было время, а гостей и организаторов еще не было. Высокие потолки, светлые стены. Но больший комфорт создают деревянные двери и окна в этом же цвете.

В день открытия духовно-культурного центра им. епископа Тимона (Русанова) прошла фотовыставка

Часть выставки посвещена 150-летию епископа кустанайского Тимона (Русанова)

На втором этаже за одной из дверей открылось помещение с иконами, как оказалось, это придомовой храм, где и прошло богослужение в честь открытия духовного центра.

Другая часть - 110-летию храма св. бесср. Косьмы и Дамиана в п. Боровское (Мендыкаринский район)

Строительство здания шло чуть больше года. Закладка первого камня прошла в сентябре 2021 года. Теперь в этом здании кроме домового храма расположится управление Костанайской и Рудненской епархии. Предусмотрели при строительстве и конференц-зал. Духовно-культурный и административный центр, обещают в Костанайской епархии, станет местом осуществления научной и просветительской деятельности, в том числе, с участием детей и молодежи. В его стенах будет организован широкий спектр просветительских мероприятий о православии, истории родной страны, ее богатом культурном наследии.

Возвели центр на средства благотворителей. Последующее его функционирование будет организовано за счет добровольных пожертвований.

Янышкину наградили юбилейной медалью в честь 150-летия со дня рождения Преосвященного Тимона, епископа Кустанайского

- Сегодня значимое событие и для Костаная, и епархии, для всех, кто имеет отношение к вере, - с трепетным волнением в голосе поделилась с «НГ» представитель Фонда строительства казахстанской митрополии Надежда ЯНЫШКИНА. - Наш фонд во благо святой веры спонсировал строительство этого здания, мы курировали и финансы, и строительство. Здание добротное, отделка серьезная. Каждое здание как ребенок - начиная от проекта, затем поднимаешь стены и вот ты его уже выпускаешь в мир... Надеемся, что этот ребенок принесет миру счастье, понимание и добро.

К каждой медали прилагается документ

Янышкину наградили юбилейной медалью в честь 150-летия со дня рождения Преосвященного Тимона, епископа Кустанайского. В списке награжденных была и представитель подрядной организации ТОО «СтройСити Д» Юлия Никитич.

В списке награжденных была и представитель подрядной организации ТОО «СтройСити Д» Юлия Никитич

- В период строительства умер директор строительной компании. Его супруга Юлия, ей честь и хвала, очень сильная женщина с серьезным стержнем, подхватила эстафету и довела строительство этого здания до конца, - отметила Янышкина.

Митрополит Александр наградил юбилейной медалью секретаря Костанайской и Рудненской епархии иеромонаха Геннадия (Бурдюжа)

На открытии центра приехал настоятель Никольского собора в Алматы протоиерей Валерий Захаров

Памятной медалью митрополит Александр также отметил священнослужителей, в их числе секретарь Костанайской и Рудненской епархии иеромонах Геннадий Бурдюжа и гость из Алматы настоятель Никольского собора в Алматы протоиерей Валерий Захаров.

- Под сводами этого центра будут продолжены традиции по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, укреплению моральных устоев и семейных ценностей, - поздравил костанайских православных верующих от имени акима области его заместитель Ерлан СПАНОВ. - Сегодня в республике мирно существуют 18 конфессий. Только в нашей области в атмосфере взаимопонимания и взаимоуважения осуществляют свою деятельность 105 религиозных объединений, из которых 33 представляют православие. Все они вносят посильный вклад в укрепление дружбы и толерантности. Еще раз поздравляем с этим событием.

То, что это место послужит укреплению межконфессиональных отношений в регионе и стране, считает и общественный деятель Сергей ЖАЛЫБИН.

- Когда появляются такие здания, я связываю это с будущим. Значит мы и дальше будем также мирно сосуществовать. И это прекрасно! - поделился с «НГ» Сергей Михайлович. - В то время, когда происходит братоубийственная война между славянскими народами, это страшно. А нам все-таки удалось сохранить единство - наше казахстанское естество. И это здание в дальнейшем послужит этим целям.

В беседе Сергей Михайлович обратился и к воспоминания прошлого, но далекого... В конце 50-х гг. на месте этого новопостроенного здания был детский сад, куда он водил и забирал своего младшего брата. Жалыбину тогда было около 7-ми лет.

- Помню, как приезжал за ним на велосипеде, мне его родители купили, по тем временам это была как машина... - вспоминает он. - Однажды, в один из таких дней, у меня украли мой велосипед. С тех пор всякий раз, когда прохожу мимо, вспоминаю тот эпизод: те ворота, то крыльцо у входа.

Вот и сегодня он рассказал нам о том случае из детства.

- Честно сказать, мне жалко то здание, но только потому, что с ним связаны мои воспоминания, - продолжил Сергей Михайлович. - Естественно, то здание обветшало, это факт. Раньше не мог понять, почему такое хорошее место не освоено. К счастью, нашей епархии удалось убедить местную власть построить здесь духовно-культурный центр. Очень правильное, мудрое, на мой взгляд, решение. То, что в центре города появилось красивое здание, это тоже радует. Но самое главное, что это демонстрирует традиции нашего народа, это уже не политика, это факт. Повторюсь, это место послужит большему укреплению межконфессиональных отношений.

Фото Сауле КУАНБЕК