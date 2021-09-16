В церемонии закладки камня для строительства духовно-культурного центра сегодня, 16 сентября, приняли участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, секретарь Костанайской и Рудненской епархии Геннадий Бурдюжа и представители местного духовенства.

На пересечении ул. Шевченко - пр. Абая уже выкопали глубокий котлован площадью более 1 000 кв. м. Освящение первого камня провели рядом с котлованом.

На улице поставили круглый стол со свечами и аналой с иконой Спасителя, по бокам которого стояли вазы с белыми розами. Чуть поодаль за ними - крест и постамент из красных кирпичей с небольшим отверстием. На нем стоял сосуд со святой водой, лежали капсула из нержавеющей стали и грамота. На земле, рядом с кирпичами, установили большой камень с тремя шпателями наверху.

Торжество начал митрополит Александр, объявив, что 15 сентября он участвовал в закладке камня для строительства храма Казанской иконы Божией матери в Рудном.

- Рудничане в течение 10-ти лет просили меня о том, чтобы у них появился второй храм и вот это свершилось, - сказал миттрополит. - Сегодня у нас не менее торжественное событие. Мы совершаем закладку, призываем благословение духовное на строительство центра просветительского. Духовно-культурный центр будет назван именем выдающегося епископа Тимона, первого епископа кустанайского, который совершал здесь свое служение в весьма непростые для святого православия годы. Мы всегда освещаем начало любых действий. Наше сегодняшнее нахождение здесь - это общая молитва, призывание благодати Святаго духа на добрые дела, чтобы этот город украсился присутствием центра. В центре будет находиться епархиальное управление будущего епископа Костанйской и Рудненской епархии. Хочу поблагодарить власти области за решение вопроса по строительству духовно-культурного центра. Казахстан - это наша с вами родная земля, наш общий дом, где живут люди разных национальностей, где находятся представители разных религиозных взглядов. Благодаря нашему первому президенту, нашему Елбасы мы живем в согласии.

Заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА добавила, что духовно-культурный центр открывается в год 30-летия Независимости Казахстана, и это еще раз свидетельствует о том, что «власти многое делают для того, чтобы все жили в мире и согласии».

Митрополит начал читать молитву, которую поддержали все верующие.

- Преславен Бог наш всегда, ныне и присно и вовеки веков! - читал нараспев Александр. - Слава тебе Боже, Слава тебе!

Затем митрополит и сопровождающие его священники прошли в кирпичному постаменту, окропили грамоту святой водой, положили ее в капсулу, которую опустили в отверстие в кирпичной кладке.

Отверстие зацементировали с помощью трех шпателей. Капсулу с грамотой позже положат в фундамент, который начнут заливать уже на следующей неделе.

Предполагается, что после того, как центр разрушится, потомки найдут нержавеющую капсулу, достанут нетленную грамоту. И узнают из нее, когда, где, кем и в честь кого строили духовно-культурный центр.

Во время этой процедуры митрополит сообщил, что освятил уже около 300 храмов.

- Планируем построить духовно-культурный центр в Костанае за год, - сообщил он, отвечая на вопрос корреспондент «НГ». И позже добавил для всех присутствующих: - Меня спросили: сколько будет строиться центр? Я ответил, что за год планируем его построить благодаря пожертвованиям благотворителей. Но, надеемся, и власти чем-нибудь нам помогут в этом строительстве. Вы все можете принять участие в строительстве.

Митрополит представил пришедшую на церемонию внучатую племянницу епископа Тимона Клавдию Рушкину. Она рассказала, что ее маму Тимон воспитывал 6 лет, о чем она узнала, когда выросла. Много фотографий с изображением Тимона нашла дома и передала в храм.

На входе на огороженную территорию размещется паспорт объекта с указанием даты начала строительства - 14 сентября 2021 года и даты его окончания - 30 августа 2022 года. Генеральный подрядчик - ТОО «СтройСити-Д». Здание будет трехэтажным.

Как сообщил отец Геннадий, в центре планируют открыть воскресную школу, бесплатные кружки для детей и молодежи, вести работу, связанную с православными духовно-культурными ценностями. В здании обустроят конференц-зал, также здесь будет музей казахстанских и костанайских новомучеников и исповедников.

- В советское время на этом месте был храм Михаила Архангельского, - пояснил "НГ" отец Геннадий. - В 30-е годы его разрушили, как и все остальные храмы - каменные, со всеми иконами и святынями, все снесли. Чудом уцелела только деревянная Константино-Еленинская церковь на территории нашего собора. Так что строительство духовно-культурного центра на месте храма - это возмещение утраченных святынь...

Примерно в этом же месте планировали восстановить храм в 90-х годах, в 1991-м даже заложили камень и построили фундамент на пересечении улиц Алтынсарина-Шевченко. Этот фундамент есть по сей день, но на нем располагаются бутики.

Желающие помочь в строительстве культурно-духовного центра могут сделать пожертвования в Константино-Еленинском соборе, где установят специальную урну.

О первом епископе Кустанайском Тимоне (Русанове) «НГ» уже писала. Он служил еще в старой деревянной Константино-Еленинской церкви 1901 года постройки, которая давно нуждается в реставрации. Владыка умер в 1930 году, и после его смерти начались массовые репрессии в отношении духовенства области и закрытие храмов.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ