Что ожидает Рудный в преддверии Дня независимости? Станет ли город независим от гор скопившегося мусора? Известно, что праздник независимости часто празднуют страны, освобожденные от оккупации. Борцы с мусором в Рудном уже многие годы используют военные термины в риторике.

Ул. Ленина, 34. Вечер 9 декабря / Фото автора

Ранее "НГ" писала о том, что ОО "Центр защиты прав портебителей г. Рудного" (ЦЗПП) "объявил наступление по всем фронтам". Как обстоят дела на мусорной войне, на мусорном фронте?

Акимат провел брифинг с разъяснением своей позиции, ТОО "Л-трейдинг" занялось вывозом несанкционированных свалок, ТОО "Рудный Абат" перестал чинить препятствия другим фирмам к размещению мусора на полигоне ТБО. И вроде бы все работают, все движутся. Только вот мусор на большинстве площадок все еще остается лежать неподвижно, а мусорные площадки по-прежнему стоят в ожидании новых красивых контейнеров, которые они получат после того, как будет разыгран тендер.

Площадки возле домов в 13-м микрорайоне, по пр. Комсомольскому и ул. Корчагина. Выглядят, как близнецы. Контейнеров нет, люди аккуратно складывают мусор по углам / Фото автора

В предыдущей статье была предпринята попытка объективно оценить ситуацию, найти виноватых и предложить пути решения. Нужно отметить, что поиском решения заняты все стороны и участники этого конфликта. Однако ЦЗПП посчитал нужным внести определенную ясность и уточнения связанные с двумя фирмами: ТОО "Рудный Ажар" и ТОО "Рудный Абат".

Вернемся к основному аргументу, на котором настаивает директор ТОО "Рудный Ажар" Алексей НУРУШЕВ. Портал "Закон.кз" публикует интервью с ним по поводу возникшей ситуации. Цитата: «По его словам, действующий в Рудном тариф на вывоз мусора в 245 тенге был сформирован в 2016 году по ценам 2015 года, и на протяжении восьми лет они просят его поднять. В 2020 году акимат заказал расчеты по объемам накопления мусора и тарифу, получил их, но не исполнил. А в феврале 2021 года уже суд понудил акимат принять нормы накопления ТБО и тариф».

Вид сзади стоянки по пр. Комсомольский / Фото автора



У председателя ЦЗПП Николая ГИНЬЯТОВА на этот аргумент взгляд несколько иной.

«Не надо забывать один момент, - пишет он на странице общественного объединения в Одноклассниках. - Решением маслихата от 23.12.2016 г. в Рудном утверждались нормы по мусору, в 2017 г. на эти новые нормы рассчитали тарифы. Но возникло ЧП - прокуратура и ЦЗПП с совместным иском обратились в суд с требованием отменить нормы, которые получены на основании сфальсифицированных данных и расчётов, выполненных "Ажаром". Это очень важно, именно "Ажар" тогда сам себе рассчитал методом филькиной грамоты существенно завышенные нормы. Много в своё время писал об этом. Добились мы отмены норм по мусору совместно с прокуратурой через Генпрокуратуру только к апрелю 2020 г. Именно по вине "Ажара" и его липовых расчётов не было 3,5 года норм и тарифов на эти липовые нормы. Теперь новые выкрутасы были - в апреле акимат запросил у "Ажара" исходные данные для расчёта нового тарифа, которые обязательны согласно методике расчёта, вроде бы в интересах "Ажара" новый тариф, и быстрее его получить, но не тут-то было. "Ажар" письмом отказался бесплатно предоставлять исходные данные, необходимые для расчёта тарифов им же. Предоставили только к августу. Так что ситуация сложная и неоднозначная, "Ажар" сам виноват отчасти в затягивании расчёта тарифов»



Гиньятов утверждает что ранее поддерживал "Рудный Ажар" в тех ситуациях, когда со стороны ТОО "Экотехсервис" усматривались намерения по захвату рынка при поддержке акимата. Но когда две основные фирмы, по его мнению, вступили в картельный сговор, намеренно погружая город в горы мусора, ЦЗПП выступил на стороне справедливости.

Такие горы мусора в 8 мкр / Фото Алексей Крамаренко

Даже при действующем тарифе, по убеждению председателя ЦЗПП, мусор должны вывозить 2-3 раза в неделю, а уже при тарифе 380 тенге, который был расчитан акиматом и находится на утверждении в маслихате, ожидается что мусор, будут вывозить ежедневно. В то же время в городе наблюдается острая нехватка контейнеров. И хотя акимат контейнеры уже закупил, их место не на базе, где они хранятся, а на контейнерных площадках города.

И еще...

Ранее ТОО "Рудный Ажар" и ТОО "Рудный Абат" имели одного учредителя. И отношения между компаниями более чем доверительные. Тем не менее, незаконно установив с 1 апреля 2022 года монопольно высокие тарифы, превышающие обоснованные на 35%, ТОО "Рудный Абат! вырыл своему другу ТОО "Рудный Ажар", в которую компания благополучно продолжает скатываться. "Рудный Ажар" оплачивает "Абату" все объёмы мусора на полигоне по завышенным тарифам, что подтверждено ответами антимонопольного комитета.