О том что в Рудном ведется многолетнее и многостороннее противостояние в мусорных войнах, не знает разве что приезжий. Да и то, увидев горы мусора на каждой улице у каждого дома, любой небезразличный человек озадачится вопросом: а что, собственно, происходит?

ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудный" является активным участником мусорного противостояния между жителями города, акиматом, мусоровывозящими компаниями и мусорным полигоном, побуждая то одну, то другую сторону к соблюдению законности и выполнению взятых на себя обязательств. Но в конце уходящего года противостояние вошло в особо острую фазу.

Итак вопрос первый: кто виноват?

Противостояние между сторонами конфликта выглядит как ссора в многодетной семье, где каждый ребенок пытается обвинить другого в начале конфликта. В нашей истории сторонами конфликта являются: ТОО "Рудный-Ажар-2006" – основная мусоровывозящая компанияЮ ТОО "Рудный-Абат-2006"- полигон ТБО, отдел ЖКХ акимата Рудного, государство Казахстана и новый Экологический кодекс.

С 2018 года ТОО "Рудный-Ажар" перестало справляться с объемами вывоза мусора. Норма накопления отходов в 1,37 кубометра на человека в год не менялась с 1999 года, отменили ее в 2015-м. Тариф - 245 тенге в месяц - не менялся с 2015 года. Низкий тариф рассчитан к тому же ещё и из устаревшей нормы.

- Цена на дизельное топливо выросла в разы, увеличились и объемы мусора. Действующий тариф в 245 тенге не покрывает расходы на уборку территории и сортировку мусора. Компания в силах лишь вывезти его из контейнеров до ближайшего полигона, - заявлял Алексей НУРУШЕВ, бывший на тот момент заместителем директора ТОО.

Ситуация обострилась с января 2020 года, когда на поле боя появилась еще одна компания по удалению мусора: ТОО "Экотехсервис-2019"

Ворвалась в город стремительно, при активном содействии акимата. У этой компании были чуть поновей машины, чуть побольше напора и поменьше скромности. Захватив некоторую часть рынка, вскоре компания убавила пыл, и так же, как "Рудный-Ажар", начала уходить с улиц и даже поселков (Горняцкий), которые ранее обслуживала.

Проблемы начали нарастать, как снежный ком, как лавина. Чем больше падало качество услуг, тем более появлялось несанкционированных свалок. Полиция стала штрафовать ТОО «Рудный-Ажар» каждый день да через день. Денег у компании стало еще меньше. Проблема не решилась, а усугубилась. Кроме того, не во всех дворах площадки для мусорных контейнеров оборудованы по правилам и нормам. Контейнеры стоят без ограждения, просто на земле.

Суд обязал "Рудный-Ажар" построить контейнерные площадки по нескольким адресам. По утверждению компании, как только приступили к исполнению предписания, отдел земельных отношений наложил штраф за самозахват земли. В связи с тем, что у компании нет подтверждающих документов - ни аренды долгосрочной или краткосрочной, ни права собственности.

По утверждению ТОО "Рудный-Ажар" во всем виноват акимат. И… люди, которые мусорят.

Что же говорит акимат?

2 декабря руководитель отдела ЖКХ Юрий ИТЕМГЕНОВ сообщил на пресс-конференции, что новый тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов может быть утвержден уже до конца 2022 года. Нормы накопления отходов были утверждены на уровне города в апреле этого года. Расчет тарифа по заказу отдела ЖКХ производило столичное ТОО «ГЛОАС» на основании данных, предоставленных ТОО «Рудный-Абат-2006» и «Рудный-Ажар-2006». Акимат запрашивал данные еще в мае, но компании предоставили расчеты только в августе. Вначале компании свои расчеты предлагали только на платной основе, но после многочисленных переговоров данные все же предоставили. Новый тариф был разработан, он составил 388 тенге с человека для благоустроенных домов и 389 тенге для неблагоустроенных домовладений. Процедуры по согласованию тарифа начаты, но министерство юстиции вернуло его на доработку.

Кроме этого, разыгрывается конкурс на обслуживание мусорных площадок. ТОО "Рудный-Ажар" подало жалобу на то, что по требованиям конкурса у компании должна быть новая техника. Это условие убрали и на следующей неделе конкурс будет объявлен повторно.

С весны отдел ЖКХ начал обустраивать мусорные стоянки, огораживая с трех сторон и асфальтируя подъезды к ним. Выглядят красиво. Всего таких планируют обустроить 66. Красивые стоянки стоят без баков. Так как новые евроконтейнеры закупили, но тендер еще не разыграли. А так как баков нет ни старых, ни новых, то народ кидает мусор как попало и куда попало.

Аким Рудного дважды обращался к жителям Рудного через СМИ и социальные сети, призывая "оставить свои иждивенческие позиции, прекратить бросать мусор мимо баков и осознать, что вывоз КГМ и строительного мусора - это головная боль и расходы самого населения, а не акимата и мусоровывозящих компаний". Кроме того, акимат пошел на крайние меры и… стал показывать мусорных злоумышленников по телевизору в новостях и на рекламных щитах.

Акимат через госзакупки привлек еще одну компанию - ТОО "L-TRADING". На ликвидацию несанкционированных свалок выделил 50 млн тенге. Но деньги как-то быстро кончились. А мусор - нет. Что стало причиной на этот раз? Третий большой игрок – ТОО «Рудный-Абат-2006». При заключении договора на ликвидацию свалок между ТОО «L-Trading» и отделом ЖКХ за основу был взят тариф 3 500 тенге за тонну. Но директор полигона Маликов своим приказом с 1 апреля утвердил новый тариф в размере 5 500 тенге за тонну. В результате ТОО «L-Trading» неожиданно задолжало ТОО «Рудный-Абат-2006» 17 млн тенге. Директор полигона назвал этот казус «предпринимательским риском»

20 сентября 2022 года антимонопольное ведомство выявило в действиях ТОО «Рудный-АБАТ-2006» признаки нарушения ст. 174 Предпринимательского кодекса РК (злоупотребление доминирующим положением в виде ущемления законных прав неопределенного круга лиц, выразившееся в применении не утверждённых тарифов в соответствии с нормами Экологического кодекса РК для юридических лиц на захоронение твёрдых бытовых отходов с 1 апреля 2022 года).

Сначала хлопнуло дверью ТОО «Рудный-Ажар-2006» - 30 ноября через СМИ уведомило потребителей, что с 1 декабря приостанавливает, либо прекращает оказание услуг (прилагается список адресов). Еще раньше отказалось обслуживать старую часть города и поселок Горняцкий. При этом оставив щёлочку: договоры с потребителями расторгаться не будут, поскольку услуга временно приостановлена по причине невозможности исполнения фирмой договорных обязательств. А произошло это из-за того, что МИО не исполняет требования Экологического кодекса в части утверждения тарифа на вывоз ТБО. Что привело, к массовому увольнению работников - на 70%.

Вслед за ними в еще раскачивающуюся дверь уходит полигон ТОО «Рудный-Абат-2006». 3 декабря он закрыл въезд для автотранспорта ТОО «L-Trading».

«Налицо явный картельный сговор мусоровывозящей компании и полигона, преследующих цель ещё больше погрузить город в бесконечную мусорную яму, - заявил на своей странице в соцсети Однклассники руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ. - Ничем иным решение администрации ТОО «Рудный-Абат-2006» о закрытии въезда на полигон для автотранспорта, который вывозит свалки из города, не объяснить. Формальный повод для такого решения - задолженность ТОО «L-Trading» перед ТОО «Рудный-АБАТ-2006» порядка семи миллионов тенге.

Однако следует отменить, что размер задолженности образовался искусственно, так как она исчислена по экономически необоснованным и завышенным тарифам на услуги по захоронению на указанном полигоне, признанным антимонопольным органом монополистическими».

Помните пример с дерущимися детьми? Я рос в такой семье, и часто возникала такая ситуация, когда мама делала заявление: «Мне не важно, кто первый начал! Я закончу».

"Своими действиями руководство полигона вывело Центр защиты прав потребителей на тропу войны, которая объявляется по всем фронтам!" – ни много ни мало заявляет руководитель ЦЗПП.

В Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области направлен иск к ТОО «Рудный-Абат-2006» со следующими исковыми требованиями:

- Приказ директора ТОО «Рудный-Абат-2006» Маликова Р. Р. №16 от 1 марта 2022 года «Об изменении тарифа на захоронение твёрдых бытовых отходов (ТБО) для юридических лиц» с 1 апреля 2022 года, признать незаконным и отменить.

- Понудить ТОО «Рудный-АБАТ-2006» произвести перерасчет за оказанные услуги по приему отходов для захоронения на полигоне за период времени с 1 января 2021 года на дату вступления решения суда в законную силу: для категории потребителей «физические лица» по тарифу 3 287 тенге с НДС за тонну отходов, для категории потребителей «юридические лица» по тарифу 4 281 тенге с НДС за тонну отходов.

- Понудить ТОО «Рудный-АБАТ-2006» произвести перерасчёт на весь объём оказанных услуг по захоронению отходов, ввезённых на полигон при осуществлении ТОО «L-Trading» работ по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок в городе Рудном, по тарифу 3 287 тенге с НДС за тонну отходов.

Центр защиты прав потребителей также обратился в экономический суд области с требованием признать договоры, заключённые ТОО «Рудный-Ажар-2006» со всем населением города Рудного расторгнутыми. Потому что эта фирма не является победителем конкурса по определению участников рынка твёрдых бытовых отходов, заключившим договор с местным исполнительным органом. Следовательно, договоры, заключённые с потребителями, подлежат расторжению в судебном порядке, в отношении части потребителей – в связи с односторонним отказом ответчика от исполнения договора, в отношении остальных потребителей – в связи с изменением экологического законодательства с 01.07.2021 г., так как досудебный порядок по искам в интересах неопределённого круга лиц действующим законодательством не предусмотрен.

14 апреля 2022 года ЦЗПП обращается в СМАС Костанайской области с административным иском к отделу ЖКХ Рудного в связи с неисполнением обязанностей должностными лицами по осуществлению контроля над деятельностью подрядчиков. В связи с чем на руководителя отдела ЖКХ за несвоевременное исполнение требований административного суда наложено денежное взыскание в размере 20 МРП (61 260 тенге). Иск также подавался и на акима города Испергенова, но оштрафовали только руководителя отдела ЖКХ.

Все стороны-участники этой мусорной войны отметились тем, что подали взаимные иски в суд. 12 октября СМАС принял в производство иск ТОО "Рудный-Ажар-2006" о взыскании с местного бюджета компенсации материального ущерба и убытков в сумме 8,5 млн тенге. Основанием послужило незаконное бездействие и неисполнение вступивших в законную силу судебных актов о понуждении акимата утвердить законные и экономически обоснованные нормы образования и накопления мусора, а также тарифы на услуги по сбору и вывоза мусора.

Вопрос второй: Что делать?

Чтобы закончить эту войну, всем сторонам нужно всего лишь исполнить два определения административного суда. Новые тарифы в Рудном ожидаются к концу декабря, или до 20 января, согласно условиям медиативного соглашения с отделом ЖКХ, утверждённого административным судом. По вопросу приведения централизованной системы сбора ТБО в Рудном в надлежащее техническое состояние СМАС заключил медиативное соглашение между истцом и ответчиком. Госорган в суде признал факт нарушения, допущенные при проведении расчётов на услуги по сбору и вывоза мусора, так как первоначально разработал расчёты на услуги только для населения и отказася разработать тарифы для юридических лиц. Что могло привести к самовольному необоснованному установлению тарифов на вывоз мусора для всех иных категорий потребителей и отразилось бы на конечной себестоимости товаров, работ и услуг. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов полностью поддержало позицию ЦЗПП. Таким образом, в суде защищены интересы всех категорий потребителей, осталось лишь исполнить эти определения.

Да, кстати. А в чем же виновато государство? А в том, что 2 января 2021 года принят Экологический кодекс, который вступил в силу с 1 июля 2021 года. А в этом кодексе есть статья 367 (Централизованная система сбора твердых бытовых отходов). Так вот, исполнить все предписания судов и привезти действия всех участников конфликта в соответствие с требованиями этой статьи – и на этом всё. Война закончится. И мусор исчезнет с улиц.

Вместе изменим жизнь к лучшему.