В детской областной больнице более двух лет не может завершиться капитальный ремонт. Его заказчиком являлся и.о. главного врача Улыкбек Асилбеков. 7 декабря 2022 года он с этой должности был смещен.

Улыкбек Асилбеков /Фото из архива "НГ"

С лета 2020 года больница постоянно судилась и судится - с подрядной организацией, компанией технадзора, управлением госархстройконтроля. Ремонт застыл на мертвой точке, а дети лечатся на чужих площадях. На качество медицинских услуг и условия их оказания много жалоб.

Об этой ситуации журналисты задавали вопросы 20 октября на брифинге министру здравоохранения. Там же заместитель акима области Ерлан Спанов сказал, что «с учетом вопросов жителей, журналистов нужно, наверно, создать комиссию, изучить факты, если подтвердятся - принимать меры».

А на днях выяснилось, что Улыкбек Асилбеков детской больницей уже не руководит. Информацию прислал инсайдер.

Официально от облздрава мы получили сегодня следующее сообщение: «7 декабря управлением здравоохранения... отменен приказ об исполнении обязанностей главного врача Костанайской областной детской больницы Асилбековым Улыкбеком Егеновичем. Он остаётся работать в больнице детским нейрохирургом. Исполнение обязанностей главного врача временно возложено на Белобржицкого Игоря Всеволодовича».

На вопрос о причине отмены приказа последовал ответ: «В результате проведённой внутренней проверки были выявлены нарушения в организации лечебного процесса и санитарных норм».

Теперь выясняем, понижение в должности - единственная мера, примененная к господину Асилбекову облздравом за то состояние, в котором несколько лет пребывает детская больница?

Руководство в режиме «и. о.» стало хроническим для этой медицинской организации. С 2017 года Игорь Белобржицкий уже исполнял обязанности главврача.

Игорь Белобржицкий /Фото из архива "НГ"

В марте 2019 его сменил столичный нейрохируг, которого на работу пригласил с самыми лестными характеристиками тогдашний руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК (сейчас - вице-министр здравоохранения РК).

«Эффективность работы больницы на 25-30% зависит от менеджера, который стоит во главе ее. У нас же сегодня нет большой скамейки запасных игроков для назначения главными врачами районных больных, - излагал свою позицию руководитель управления «Нашей Газете» в октябре 2019 года. - На сегодняшний день по стандартам минздрава главный врач должен иметь второе образование - юридическое, или экономическое, или по менеджменту. У нас таких подготовленных управленцев просто нет. И мы их привлекаем со стороны. Так, главным врачом областной детской больницы назначен Улыкбек Асилбеков. Высшая врачебная категория. Стаж работы - 29 лет. Магистр делового администрирования. 14 лет был заместителем главного врача горбольницы Астаны».

Однако капитальный ремонт детской больницы в Костанае на 1,2 млрд тенге стал камнем преткновения для опытного управленца. Более того, представители подрядной организации не раз в ходе судебных разбирательств заявляли, что именно в Асилбекове причина того, что стороны не могут прийти к разумному компромиссу.

- Комментируя кадровые решения по детской областной больнице, - сказал «НГ» юридический консультант ТОО «Вершина» Жаслан БАЙБАЗАРОВ, - можно уверенно утверждать, что теперь никто не помешает подписать медиативные соглашения в судах, направленные на скорейшее завершение ремонта в больнице, после корректировки ПСД и при должном финансировании.