В суде №2 Костаная оглашен приговор Сабыржану Килыбаеву. Почти неграмотный житель ЮКО признан мошенником, который вместе с подельником увел почти 96 млн тенге бюджетных тенге.

Он обвинялся по ст.190 ч.4 п.2 УК РК - мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору в группе лиц. Его «коллега» Ажмурат Куйшин уже отбывает наказание. Обвинение настаивает на том, что Килыбаев создал с Куйшиным ТОО “Агропром Trade”, которое фиктивно поставляло семена картофеля фермерам. Мошенники от их имени направляли заявки на субсидирование через платформу Qoldau, используя электронные цифровые подписи, которые им предоставляли крестьяне из Костанайской области. Деньги в марте 2021 года поступили на два банковских счета ТОО, оттуда ушли небольшим фирмам для обналичивания. Элитных семян картофеля овощеводы не дождались.

Килыбаев категорически отрицал свою вину в том, что был создателем и активным участником преступной схемы. Заявлял, что компания Куйшина, у которого он работал, им просто воспользовалась.

Суд тем не менее счел его вину доказанной. Гособвинитель просила наказать Килыбаева 6-ю годами лишения свободы с отбыванием срока в учреждении максимальной безопасности. Свою роль сыграло и то, что Килыбаев оказался рецидивистом. В 2011 году его осудили по ст. 179 ч.2 пп. а) и г) — разбой в группе лиц с применением оружия или предметов, используемых в этом качестве. Был освобожден условно-досрочно, однако в 2020 году, имея все еще непогашенную судимость, вновь совершил правонарушение и был судим (и оштрафован) по ст. 292 ч.1 УК РК — нарушение ответственным лицом правил пожарной безопасности, если это повлекло причинение вреда здоровью человека.

Судья Еримхан КАДЫРБАЕВ сегодня, 8 декабря, приговорил Килыбаева к лишению свободы на срок 5 с половиной лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны, областного управления сельского хозяйства, которому осужденный обязан возместить ущерб в сумме 85 959 220 тенге. Полную сумму ущерба они должны возвращать солидарно с Куйшиным, который, отбывая наказание, уже возместил около 10 млн из общей суммы похищенных субсидий.

Фото Галины КАТКОВОЙ